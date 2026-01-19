Свят

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“

19 януари 2026, 15:23
Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона
Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника
След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България
Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци
Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око
Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?
Обявяват времето на

Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.
15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

Ф ренската телевизия излъчи за първи път кадри от зрелищния обир в музея Лувър, на които се вижда как дръзки крадци на бижута разбиват витрини в една от най-охраняваните галерии в света.

Записите от охранителните камери бяха показани от частната телевизия TF1 и обществените канали на „Франс Телевизион“, три месеца след изключително неловкия пробив в сигурността през октомври. На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“.

След като преминават през първия подсилен прозорец с мощни ъглошлайфове, мъжете започват да разрязват витрините, докато няколко служители на музея наблюдават случващото се, без да се намесват. Ръководството на Лувъра подчерта, че персоналът не е обучаван да се изправя срещу крадци и има указания да поставя на първо място евакуацията на посетителите.

По време на приблизително четирите минути, в които извършителите се намират в галерията, на кадрите се вижда как един от служителите държи ограничителен стълб, използван за насочване на посетителите, съобщава „Франс Телевизион“.

Записите са ключов елемент от разследването на обира от 19 октомври. Подробности за видеото вече бяха описани и във френски издания, сред които „Льо Паризиен“.

Четирима заподозрени се намират в полицейски арест, включително двамата предполагаеми извършители, но осемте откраднати предмета от френските кралски бижута, оценявани на около 102 млн. долара, все още не са открити.

Обраха Лувъра - музеят затвори врати
26 снимки
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Лувъра

Пробивите в сигурността, разкрити след обира в неделна сутрин и при дневна светлина, оказаха сериозен натиск върху директора на Лувъра Лоранс де Кар, която публично поднесе извинения. Междувременно върху прозорците на Галерия „Аполон“ вече са монтирани метални решетки. 

Източник: БГНЕС    
Обир в Лувъра Крадци на бижута Галерия Аполон Пробив в сигурността Видеонаблюдение Откраднати ценности Френска телевизия Разследване Музейна сигурност Обир на века
Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Политиката е най-силният наркотик&quot;: Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на ПП</p>

"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

България Преди 17 минути

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ заяви: Асен Василев е перфектен Сталинист

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

Любопитно Преди 1 час

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

България Преди 2 часа

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели в няколко района

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 2 часа

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

<p>Германският министър подкрепя Макрон за активиране на &quot;търговската базука&quot;&nbsp;срещу Тръмп</p>

Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 2 часа

Германия и Франция могат да се обединят в отговор на Тръмп

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

Любопитно Преди 2 часа

VALL представя „Последната сълза“ – ефирна и силна песен за новото начало и вътрешната яснота, създадена с Денис Попстоев, която ще излезе на 19.01 и ще прозвучи за първи път на живо на кастингите за "Евровизия"

НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

България Преди 2 часа

Според експерти скенерите не са добро решение

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Любопитно Преди 3 часа

Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

България Преди 3 часа

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

България Преди 3 часа

Загиналите са 30-годишна жена и нейният баща

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

България Преди 3 часа

Идеята е да се въведе мултифондова система

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Свят Преди 3 часа

Роджър Алерс беше на 76 години

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

България Преди 4 часа

Инцидентът е част от серия нападения над инкасо автомобили в страната през последните години, включително въоръжени грабежи в София и Благоевград

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 4 часа

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Юлиан Костов в дует с любимата си Мирела Илиева

Edna.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Мане с подробности от случката във финала: Предпочитам да загубя, отколкото да спечеля по този начин

Gong.bg

Жестоки санкции чакат Сенегал заради големия скандал във финала на КАН

Gong.bg

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg

НВО по математика след 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Nova.bg