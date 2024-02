Седмицата на модата в Милано: "Прада" обръща поглед към миналото в новата си колекция

И талианската луксозна марка "Прада" обяви, че е обърнала поглед към миналото за най-новата си линия дамски облекла, представена на Седмицата на модата в Милано в четвъртък, предаде Ройтерс.

Колекцията за сезон есен/зима 2024 г. залага на контрасти и женствени нотки.

Дизайнерите Миуча Прада и Раф Симънс откриха шоуто, озаглавено "Инстинктивна романтика", с черна рокля.

Творческият дует играе с контрастите - на вълнените поли е направен разрез, разкриващ бял или цветен копринен слой в долната или в задната им част.

