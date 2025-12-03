Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

К раят на годината често идва с умора и раздразнителност. Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки.

Това е нормална реакция, тъй като тялото и мозъкът се изморяват от постоянен стрес, а зимното време и кратките дни само допринасят за мрачните настроения, пише rbc.ua. Украинската психолог Валентина Коник обяснява защо се чувстваме изтощени в края на годината и как да се справим.

Какво се случва в тялото и ума

Първо, натрупва се физическа умора – движим се по-малко, спим по-малко и се храним набързо.

Второ, натрупват се малки емоционални напрежения: недовършени задачи, напрежение в работата, очаквания от семейството или обществото.

„В комбинация това ни прави по-раздразнителни – дребни неща ни нервират, търпението бързо се изчерпва и концентрацията се влошава. Освен това много хора поставят високи изисквания към себе си: „всичко трябва да е перфектно“, и когато нещо се обърка, самокритиката засилва лошото настроение“, обяснява психологът.

„Ако чувството на изтощение продължава дълго време, придружено от апатия, безсъние или усещане за безнадеждност в продължение на седмици, струва си да посетите психолог. Професионалист може да помогне да се открият причините и да се намерят начини за възстановяване на енергията“, съветва Валентина Коник.

„Напомняйте си и за стойността, която всеки от нас внася през този период. Създавайте уют и добри условия за смислен и продуктивен край на годината и начало на следващата. Грижете се за себе си и подхранвайте безусловно и състрадателно отношение към себе си – заслужавате го!“ завършва Валентина Коник.

