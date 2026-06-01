„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Само през май износът на газ по това направление е нараснал с 3%

1 юни 2026, 17:58
„Газпром“ е увеличил износа на природен газ по европейското разклонение на газопровода „Турски поток“ с 6,5% на годишна база през периода януари-май 2026 г., достигайки 7,65 млрд. куб. м.

Това е най-високото ниво за този период откакто съществува газопроводът, показват данните на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).

Доставките на газ през пункта „Странджа 2 - Малкочлар“ на българо-турската граница са възлизали на около 7,65 млрд. куб. м между 1 януари и 31 май, което е с 6,5% повече спрямо същия период на миналата година. Това е и най-високото равнище на доставки за месеците януари-май от 2020 г. насам, когато започнаха доставките по „Турски поток“.

Само през май износът на газ по това направление е нараснал с 3% на годишна база до 1,47 млрд. куб. м.

Припомняме, че през 2025 г. печалбата на газопровода „Балкански поток“, както се нарича продължението на „Турски поток“ през територията на България за Европа, възлиза на 560 млн. лв. или 286 млн. евро.

„Турски поток“ е експортен газопровод, който свързва Русия и Турция през Черно море. Първата от двете му линии е предназначена за снабдяване на турските потребители, а втората осигурява доставки за страните от Южна и Югоизточна Европа, включително Сърбия, Румъния, Гърция, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Унгария.

Общият капацитет на „Турски поток“ е 31,5 млрд. куб. м годишно. След прекратяването на транзита на руски газ през Украйна на 1 януари 2025 г. този маршрут остана единственият канал за доставки на „Газпром“ към Европа. През 2025 г. износът на руски тръбопроводен газ по европейското разклонение на „Турски поток“ достигна рекордно ниво, надхвърляйки 18 млрд. куб. м.

Източник: БГНЕС    
