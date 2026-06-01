1 юни 2026, 17:16
Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността
Източник: А1
  • Новият сайт online-umnitsi.bg стартира на Международния ден на детето.
  • Платформата популяризира цифровата свързаност и дигиталното включване в Северна България.

На 1 юни – Международния ден на детето, A1 стартира платформа online-umnitsi.bg за дигитална грамотност и онлайн безопасност за ученици, родители и учители в Северна България. „Онлайн умници“ обединява интерактивно съдържание, игрови механики и практически ресурси в обща онлайн среда, посветена на безопасното и отговорно поведение в интернет.

Инициативата е част от дейностите в програмата на А1 за развитие на цифровата свързаност и дигиталното включване в Северна България, съфинансирана от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен в изграждането на цифрова инфраструктура, проектът включва и достъп до полезни дигитални ресурси и умения за местните общности.

Платформата има три основни направления – за ученици от 12 до 18-годишна възраст, за родители и за учители, като е създадена с идеята да свърже трите групи и в онлайн средата. Част от темите и задачите се преплитат между отделните секции, за да насърчат по-добро разбиране, съвместно участие и споделена отговорност. „Онлайн умници“ предлага интерактивни уроци, видеа, мисии, тестове и практически съвети по теми като онлайн безопасност, критично мислене, социални мрежи, дезинформация, защита на личните данни и изграждане на здравословни дигитални навици.

Младежите могат да преминават през много теми и нива, да събират точки и да отключват награди в различни периоди от годината. Родителите получават насоки как да разговарят с децата си за рисковете онлайн и как да изграждат по-добри дигитални навици у дома, а учителите имат достъп до образователни ресурси и материали, които могат да използват директно в учебна среда.

„Дигиталната грамотност е сред най-важните умения за децата днес. „Онлайн умници“ е онлайн средата, в която деца, родители и учители могат да изградят по-добро разбиране и да намерят общ подход по теми като дигитална безопасност и навици. Вярваме, че подобно съдържание трябва да достига до децата по разбираем и ангажиращ начин, но е също толкова важно родителите и учителите да имат достъп до полезни инструменти и ресурси за подкрепа“, каза Илиана Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в A1.

Партньор на инициативата е Център за безопасен интернет. Експерти от Центъра ще проведат серия от обучителни семинари за родители и учители в различни населени места в Северна България, като към момента се планират срещи в областите Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново и онлайн. По време на срещите участниците ще обсъдят изграждането на дигитални умения у младежите, рисковете в интернет и какво е важно да знаят родителите и учителите, за да подкрепят децата да бъдат по-сигурни онлайн. Участниците ще бъдат запознати и с възможностите на платформата „Онлайн умници“ като ресурс за обучение и разговори по темите за дигиталната и медийната грамотност.

Съдържанието в платформата е разработено съвместно с Digital School – организация с опит в обучението по технологии, програмиране и дигитални умения за деца и младежи. Основен партньор за наградите в платформата е Playground – една от водещите вериги за семейни и развлекателни центрове в България. Потребителите ще могат да отключват различни награди и преживявания чрез активност и участие в платформата, като първите печеливши ще бъдат обявени още през месец юни.

„Онлайн умници“ е част от дългосрочните усилия на A1 в областта на дигиталното включване, образованието и развитието на дигитални умения.

Платформата е достъпна на online-umnitsi.bg.

