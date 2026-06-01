Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

О бвинителен акт внесе в съда Окръжна прокуратура - Варна срещу 54-годишен мъж, който е обвинен за причиняване на смърт на две жени при управление на автомобил, като деянието е извършено на тротоар и по непредпазливост.

Деянието е извършено при форма на вината „непредпазливост“, в нейната разновидност „самонадеяност“. При осъществяването му, обвиняемият е предвиждал възможното настъпване на общоопасните последици, но е бил уверен, че ще ги избегне или предотврати, като тази негова увереност е била необоснована предвид здравословното състояние, в което се е намирал, посочват от прокуратурата.

В хода на разследването са извършени множество експертизи и събраните доказателства са анализирани внимателно. Установено е, че през 2014 година мъжът е официално диагностициран с „Епилепсия гранд мал“, въпреки че от 2012 година има медицинска документация за получавани епилептични припадъци. Във връзка със сериозността на диагнозата и необходимостта от специфично лечение, той е информиран нееднократно за нуждата от ежедневен прием на лекарства и съобразяване с определени ограничения в начина му на живот с оглед по-доброто му качество. Обвиняемият е бил напълно наясно с факта, че за да се контролират пристъпите му, трябва да се спазват стриктно предписанията на лекарите относно медикаментозното лечение и начина на живот. Въпреки това, мъжът отказвал да се съобразява с тях, като дори самостоятелно спирал приема на лекарства.

През 2021 година състоянието му се влошило, като епилептичните припадъци зачестили. Това не променило поведението му и той не променил навиците си, включително и не го отказало да шофира автомобил. Към момента на инцидента мъжът бил правоспособен водач, след като през 2024 година свидетелството му за правоспособност било подновено. При подаване на документи за това, във медицинското си удостоверение, мъжът умишлено укрил здравословното си състояние. Според българското и европейското законодателство няма пречка пред това човек с епилепсия да има право да управлява автомобил, но при определени условия, които поради укриването на медицинска диагноза не са взети предвид при подновяване на документа.

Инцидентът, за който ще отговаря пред съда обвиняемият, станал в следобедните часове на 22 декември 2025 година на кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“, в района на Кооперативен пазар – Варна. 53-годишният тогава водач на лек автомобил загубил контрол над превозното средство по време на движението си в посока „бул. „Вл. Варненчик“ след като получил епилептичен пристъп. В резултат от пълната липса на контрол над тялото си, той се качил на тротоара и блъснал две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се ударил във витрината на магазин. Двете жени загинали на място. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества били отрицателни. Направените химични анализи на кръвта на мъжа също показали, че той не е приемал предписаните му медикаменти за контрол на пристъпите на епилепсия в определен период от време преди настъпването на фаталния инцидент.

Наблюдаващият прокурор е посочил смекчаващо отговорността обстоятелство чистото съдебно минало на обвиняемия предвид настъпила реабилитация и утежняващо отговорността обстоятелство възможността от настъпване на смъртта на повече от две лица несъстояла се единствено по случайност.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години.