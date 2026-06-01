Проверяват апелативния прокурор на Пловдив след сигнал от полицай

И нспекторатът на Върховната касационна прокуратура проверява апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев заради постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрата.

За сигнала съобщи в неделя пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква институциите да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

Днес пред БНТ временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че по случая вече са предприети конкретни действия.

„Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат“ на ВКП. Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост“, подчерта Стефанова.

Тя беше категорична, че магистратите, и особено административните ръководители на толкова високо ниво, носят отговорност за действията си и следва ясно да съзнават последиците от всяко свое решение с оглед на установените стандарти за етично поведение на магистратите.

Освен Инспектората към ВКП, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура. Именно тя е компетентният орган, който трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни и за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения прокурор спрямо висшия полицейски началник.