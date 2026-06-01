Разбиха международна група за трафик на мигранти

Задържани са трима сирийци

1 юни 2026, 18:33
Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Р азбиха организирана престъпна група, занимавала се с трафик на мигранти, съобщи във Фейсбук главният комисар на "Гранична полиция" Антон Златанов.

Групата е свързана с случая от миналия август, при който шофьор на микробус с нелегални мигранти в бургаското село Лозенец скочи в движение и ги остави полузадушени да се ударят в паркирала кола на площада. Мъжът от грузински произход беше заловен на следващия ден.

"След като бяхме по следите на поредния автомобил с укрити 5 мигранти (от Иран и Алжир), преминали от Турция в Гърция, а оттам - в България, контролирано и безопасно ги спряхме преди да влязат в София. Водачът е 34-годишен молдовец. Веднага наши предварително подготвени екипи влязоха и извършиха действия по разследването на три адреса в София, където бяха задържани трима сирийци, намиращи се на високо ниво в йерархията на престъпната група, на които са повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа от наблюдаващия прокурор от СГП, под чийто надзор е операцията", поясни Златанов.

Други трима от организаторите на нелегалния трафик - от Грузия, Молдова и Йордания, са задочно привлечени като обвиняеми и обявени за издирване, тъй като се намират извън територията на страната, а единият е и с наложена от нас забрана за влизане, отчете Златанов.

Грузинецът и молдовецът са били натоварени с набирането на шофьори за превоз на мигранти през страната.

Групата извършва престъпната си дейност от 2025 г. и в тази връзка са образувани множество досъдебни производства.

