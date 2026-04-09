Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

П рез цялата нощ и днес в Южен Ливан непрекъснато се чуваха звуци от бомбардировки, самолети и дронове. Само през последните 12 часа два отделни удара убиха общо 17 души, един в квартал "Ал-Зрария" в Сидон и друг в Тир.

Съобщава се за израелски удари по целия южен фронт, около Бинт Джубейл и по-на север в Марджаюн и западната долина Бекаа, предава "Ал-Джазира".

Израел отвори ада над Ливан, десетки загинали

"Хизбула" твърди, че е изстреляла ракети в Северен Израел в отговор, което е предизвикало тревога в общностите там.

Мостът, свързващ Тир с останалата част от страната, беше значително повреден при снощи.

Местните власти казват, че са успели частично да го поправят и да възстановят движението, но много от мостовете, пресичащи река Литани, свързващи севера и юга, са напълно разрушени или сериозно повредени. Дори с частични ремонти, излизането от Южен Ливан е изключително трудно за цивилното население.

Медицинските екипи, действащи на място, продължават да бъдат обект на атаки. Няма признаци за забавяне на боевете.

Жертви и тежки щети: Израел нанася удари по цели на "Хизбула"

Проиранската ливанска групировка "Хизбула" съобщава за интензивни битки с израелската армия в Южен Ливан, в района на Бинт Джубейл, който е един от най-силно атакуваните от Израел. Бинт Джубейл е на 5 км от израелската граница.

Израелските войски се опитват да влязат в този град през последните няколко седмици. Досега те не успяха и срещнаха значителна съпротива от "Хизбула". Сега се опитват да обсадят града и боевете вече са навлезли в града.

"Хизбула" извършва ответни удари с ракети по израелската територия, докато ливанците се надяват страната им да бъде включена в примирието между САЩ и Иран. Москва, Техеран и Исламабад настояха за това, но Вашингтон посочи, че няма споразумение по въпроса, а Израел продължава военната си кампания в Ливан.

Израелските военни издадоха нови заповеди за принудителна евакуация, предупреждавайки за въздушни удари този път в южните предградия на ливанската столица Бейрут.

"Продължаваме да нанасяме удари по "Хизбула" със сила, прецизност и решителност", написа израелският премиер Бнямин Нетаняху в X и добави: "Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел".