Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

П рез цялата нощ и днес в Южен Ливан непрекъснато се чуваха звуци от бомбардировки, самолети и дронове. Само през последните 12 часа два отделни удара убиха общо 17 души, един в квартал "Ал-Зрария" в Сидон и друг в Тир.
Съобщава се за израелски удари по целия южен фронт, около Бинт Джубейл и по-на север в Марджаюн и западната долина Бекаа, предава "Ал-Джазира".
Израел отвори ада над Ливан, десетки загинали
"Хизбула" твърди, че е изстреляла ракети в Северен Израел в отговор, което е предизвикало тревога в общностите там.
Мостът, свързващ Тир с останалата част от страната, беше значително повреден при снощи.
Местните власти казват, че са успели частично да го поправят и да възстановят движението, но много от мостовете, пресичащи река Литани, свързващи севера и юга, са напълно разрушени или сериозно повредени. Дори с частични ремонти, излизането от Южен Ливан е изключително трудно за цивилното население.
Медицинските екипи, действащи на място, продължават да бъдат обект на атаки. Няма признаци за забавяне на боевете.
Жертви и тежки щети: Израел нанася удари по цели на "Хизбула"
Проиранската ливанска групировка "Хизбула" съобщава за интензивни битки с израелската армия в Южен Ливан, в района на Бинт Джубейл, който е един от най-силно атакуваните от Израел. Бинт Джубейл е на 5 км от израелската граница.
Израелските войски се опитват да влязат в този град през последните няколко седмици. Досега те не успяха и срещнаха значителна съпротива от "Хизбула". Сега се опитват да обсадят града и боевете вече са навлезли в града.
"Хизбула" извършва ответни удари с ракети по израелската територия, докато ливанците се надяват страната им да бъде включена в примирието между САЩ и Иран. Москва, Техеран и Исламабад настояха за това, но Вашингтон посочи, че няма споразумение по въпроса, а Израел продължава военната си кампания в Ливан.
Израелските военни издадоха нови заповеди за принудителна евакуация, предупреждавайки за въздушни удари този път в южните предградия на ливанската столица Бейрут.
"Продължаваме да нанасяме удари по "Хизбула" със сила, прецизност и решителност", написа израелският премиер Бнямин Нетаняху в X и добави: "Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел".
אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026
בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר.
במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות… pic.twitter.com/tKGuRJKBIE