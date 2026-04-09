Свят

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Съобщава се за израелски удари по целия южен фронт

9 април 2026, 17:46
Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"
Източник: EPA/БГНЕС

П рез цялата нощ и днес в Южен Ливан непрекъснато се чуваха звуци от бомбардировки, самолети и дронове. Само през последните 12 часа два отделни удара убиха общо 17 души, един в квартал "Ал-Зрария" в Сидон и друг в Тир.

Съобщава се за израелски удари по целия южен фронт, около Бинт Джубейл и по-на север в Марджаюн и западната долина Бекаа, предава "Ал-Джазира".

Израел отвори ада над Ливан, десетки загинали

"Хизбула" твърди, че е изстреляла ракети в Северен Израел в отговор, което е предизвикало тревога в общностите там.

Мостът, свързващ Тир с останалата част от страната, беше значително повреден при снощи.

Местните власти казват, че са успели частично да го поправят и да възстановят движението, но много от мостовете, пресичащи река Литани, свързващи севера и юга, са напълно разрушени или сериозно повредени. Дори с частични ремонти, излизането от Южен Ливан е изключително трудно за цивилното население.

Медицинските екипи, действащи на място, продължават да бъдат обект на атаки. Няма признаци за забавяне на боевете.

Жертви и тежки щети: Израел нанася удари по цели на "Хизбула"

Проиранската ливанска групировка "Хизбула" съобщава за интензивни битки с израелската армия в Южен Ливан, в района на Бинт Джубейл, който е един от най-силно атакуваните от Израел. Бинт Джубейл е на 5 км от израелската граница.

Израелските войски се опитват да влязат в този град през последните няколко седмици. Досега те не успяха и срещнаха значителна съпротива от "Хизбула". Сега се опитват да обсадят града и боевете вече са навлезли в града.

"Хизбула" извършва ответни удари с ракети по израелската територия, докато ливанците се надяват страната им да бъде включена в примирието между САЩ и Иран. Москва, Техеран и Исламабад настояха за това, но Вашингтон посочи, че няма споразумение по въпроса, а Израел продължава военната си кампания в Ливан.

Израелските военни издадоха нови заповеди за принудителна евакуация, предупреждавайки за въздушни удари този път в южните предградия на ливанската столица Бейрут.

"Продължаваме да нанасяме удари по "Хизбула" със сила, прецизност и решителност", написа израелският премиер Бнямин Нетаняху в X и добави: "Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел".

Източник: Al Jazeera    
Южен Ливан Израелски удари Хизбула
Огромно задръстване изхода от София на АМ

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Великобритания: Русия е провела подводна операция над кабели и тръбопроводи

Великобритания: Русия е провела подводна операция над кабели и тръбопроводи

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

Има един начин хората да слязат от колите в града и той не е с ограничения

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

България Преди 46 минути

От МВР призоваха гражданите да подават сигнали

ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”

ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”

България Преди 1 час

В сигналите се посочват нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение

<p>Адвокатите на Шон &bdquo;Диди&ldquo; Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи</p>

„Това не е каквото изглежда“: Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс с абсурдно обяснение за скандалните видеозаписи

Свят Преди 1 час

Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс поискаха незабавното му освобождаване, твърдейки, че скандалните му секс маратони не са проституция, а защитено от закона „аматьорско порно“

Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Унгария ще купи суров петрол от САЩ за 500 млн. долара

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя преизбирането на Орбан

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Дъщерята на Шумахер проговори за трагедията с баща ѝ

Любопитно Преди 1 час

Дъщерята на Михаел Шумахер, Джина, наруши мълчанието си в нов документален филм, разкривайки как страстта към конете ѝ е помогнала да преодолее травмата от състоянието на своя баща 12 години след трагичния инцидент в Алпите

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Недоволен служител подпали работното си място до основи

Свят Преди 2 часа

Той е заснет да предизвиква масивен пожар в склад, докато отправя критики към своя работодател

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Любопитно Преди 2 часа

От детството в домове за сираци до сцената на “Като две капки вода” - Виктор споделя за трудния път, музиката като спасение и силата на семейството, което създава

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Днес, за първи път от 40 дни, Иран наистина спря атаките

Свят Преди 2 часа

ОАЕ заяви, че страната е била „свободна от всякакви въздушни заплахи“

Всичко за Великден в един тиган

Всичко за Великден в един тиган

Любопитно Преди 2 часа

С Copper Chef Pan - квадратния тиган за бързо и чисто готвене

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell’s Kitchen

Златни и Платинени се изправят пред страховете си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Кой звезден кулинар ще напусне надпреварата тази вечер?

Снимката е илюстративна

Тъмната тайна на Рафаело: Рентген разкри лъжата, скрита под „Жената с еднорог“

Любопитно Преди 2 часа

От вярна съпруга до светица с уред за мъчения: „Портрет на млада жена с еднорог“ се оказа хроника на наложените женски идеали. Вижте как рентгеновите лъчи разгадаха мистерията на едно прерисувано и контролирано от мъжете през вековете лице

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Зеленски: САЩ пренебрегват помощта на Русия за Иран

Свят Преди 2 часа

Чухме ли реакция от страна на САЩ към Русия, че те трябва да спрат?

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Обявиха за невменяем убиеца на украинската бежанка във влака в САЩ

Свят Преди 2 часа

34-годишният Декарлос Браун-младши няма да може да бъде изправен пред съда, докато съдията не постанови, че умствените му способности са „възстановени“

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Възобновяват делото срещу Нетаняху за корупция

Свят Преди 2 часа

Процесът срещу него започна през 2020 г. и може да доведе до затвор

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Арестуваха шеф на световните ски за 30 милиона евро

Свят Преди 3 часа

Той е бил арестуван при опит да напусне Хърватия с недекларирани 120 000 евро

„Изживей България“ разкрива тайни в сърцето на Балкана

„Изживей България“ разкрива тайни в сърцето на Балкана

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Историята на Виктор: как създаде семейството, за което винаги е мечтал

Edna.bg

Бон апети: Катето Евро разкри рецептата на бабиния козунак

Edna.bg

Ямал се закани на Алтетико Мадрид

Gong.bg

Хиляди евро санкции след пловдивското дерби

Gong.bg

Над 100 са болните от морбили в България, 89% са деца

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg