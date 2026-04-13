Израел влезе в градски сражения с „Хизбула“ в Ливан

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха днес, че са ликвидирали над 100 бойци на „Хизбула“, след като са обкръжили южния ливански град Бинт Джбейл, смятан за бастион на шиитското движение, предаде ДПА.

Обкръжаването на града, разположен близо до израелската граница, завърши миналата седмица. След това израелските военни са нанесли въздушни удари по него и са влезли в близък бой.

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула“ са в капан в Бинт Джбейл, като ливанските източници от службите за сигурност определят броя им на около 40.

Израелски военен представител заяви, цитиран от „Ройтерс“, че пълен оперативен контрол над града ще бъде постигнат до няколко дни, като бойците на „Хизбула“ са ограничени в способността си да атакуват Северен Израел от района. Той допълни, че военните са „елиминирали терористите, докато са излизали от болницата в Бинт Джбейл“, а също така са открити „множество пускови установки и оръжия“.

Израелската армия призова цивилното население да напусне града.

Израел: В Ливан са убити около 250 бойци на "Хизбула"

Израел не е извършвал атаки в ливанската столица Бейрут от четвъртък. Твърди се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оказал натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да намали нападенията.

„През последните 24 часа бяха нанесени удари по приблизително 150 цели на терористичната организация „Хизбула“ в множество райони на Южен Ливан“, обяви израелската армия. Сред поразените обекти са „военни съоръжения, позиции за изстрелване на противотанкови ракети и командни центрове“.