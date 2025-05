Исторически обрат: Кюрдската работническа партия се е разпуснала

О бявената за терористична групировка Кюрдска работническа партия (ПКК) обяви, че се е разпуснала, с което слага край на въоръжената борба срещу турските власти, предаде ТРТ Хабер.

Според официалното съобщение на ПКК, по време на проведения между 5 и 7 май 12-и конгрес на организацията е взето окончателно решение за разпускането ѝ. „Въоръжената борба приключи, оръжията са оставени“, се казва още в решението на конгреса.

ПКК е въоръжена групировка, основана от Абдуллах Йоджалан през 1978 г. в Югоизточна Турция. Идеологията на групировката се основава на идеите на Маркс и Ленин. Непосредствено след военния преврат през 1980 година в Турция Йоджалан бяга в съседна Сирия. Четири години по-късно той започва въоръжена борба срещу Анкара. Впоследствие Дамаск спира подкрепата към Йоджалан заради заплаха за война с Турция през 1998 г. Властите затварят лагери на ПКК и гонят от страната лидера на движението. Йоджалан е арестуван в кенийската столица Найроби в началото на 1999 г. и е върнат в Турция, където е осъден на смърт за държавна измяна и тероризъм. По-късно присъдата е променена на доживотен затвор и Йоджалан е затворен на остров Имралъ в Мраморно море, където през повечето време се намира в изолация.

🚨 #BREAKING | PKK ends armed struggle after 40 years



Following its 12th Congress, the Kurdistan Workers' Party (PKK) has officially dissolved its organizational structure and declared an end to its armed campaign. pic.twitter.com/JylDoLWEDv