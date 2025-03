След 40 години битка – ПКК прекратява огъня

З абранените кюрдски екстремисти от ПКК обявиха в събота прекратяване на огъня с Турция след знаков призив от страна на задържания лидер на ПКК Абдула Йоджалан, който поиска групировката да се разпусне, предаде агенция БГНЕС.

Това беше първата реакция на Кюрдската работническа партия (ПКК) след призива на Йоджалан от тази седмица за разпускане на партията и сдаване на оръжията,

след като тя воюваше срещу турската държава над 40 години.

„За да проправим пътя за прилагане на призива на лидера Апо за мир и демократично общество, ние обявяваме прекратяване на огъня, влизащо в сила от днес“, каза изпълнителният комитет на ПКК, имайки предвид Йоджалан и цитиран от подкрепящата ПКК новинарска агенция ANF.

„Съгласни сме със съдържанието на призива такова, каквото е, и казваме, че ще го следваме и приложим“, каза комитетът, базиран в Северен Ирак. „Никоя от нашите сили няма да предприеме въоръжени действия, освен ако не бъде нападната“, се добавя в него.

ПКК, определена като терористична група от Турция, Съединените щати и Европейския съюз, води война от 1984 г.

с цел да създаде родина за кюрдите, които представляват около 20% от 85-милионното население на Турция. Откакто Йоджалан беше арестуван през 1999 г., имаше различни опити да се сложи край на кръвопролитието, отнело живота на над 40 000 живота.

