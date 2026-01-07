Свят

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела

7 януари 2026, 21:40
Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро
Източник: Getty Images

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли твърдения, че Съединените щати са се обърнали към Турция с искане да предложи на венецуелския лидер Николас Мадуро изгнание в страната преди залавянето му, като каза, че "ние не сме получавали такива новини", съобщава БТА.

Коментарите идват на фона на международните реакции, след като американски сили заловиха Мадуро и съпругата му по време на специална военна операция на 3 януари и ги откараха в Ню Йорк, където ще бъдат съдени за трафик на наркотици и свързани с това обвинения, посочва турската медия.

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Според някои американски официални представители и медийни съобщения Вашингтон е предложил на Мадуро мирен изход, който потенциално включвал изгнание в Турция, но той го отхвърлил, което довело до последвалата операция. 

Сенаторът от републиканците Линдзи Греъм заяви на 5 януари, че "той (Мадуро) можеше да бъде в Турция днес, но той е в Ню Йорк. Мадуро не може да обвинява никого освен себе си. Тръмп му предложи изход. Той избра да се противопостави на Тръмп и американската армия и сега се намира в затвора, където заслужава да бъде".

"Ню Йорк Таймс" от своя страна съобщи, че администрацията на Тръмп е дала ултиматум на Мадуро през декември, като му е казала "да напусне поста си и да замине на луксозно изгнание в Турция". Той отхвърлил с гняв този ултиматум, твърдят за изданието няколко американци и венецуелци, участвали в преговорите за прехода.

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп в понеделник.

Говорейки след първото за годината заседание на кабинета, турският президент заяви, че е подчертал пред Тръмп, че не трябва да се позволи на Венецуела да затъне в нестабилност.

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

"Не можем да приемем каквото и да е действие, което нарушава политическата легитимност и международното право, където и да се случва по света", каза още Ердоган в речта си. 

Източник: БТА, Ваня Накова    
Ердоган Мадуро Турция Венецуела САЩ
Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
