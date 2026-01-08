Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

Н еучебен ден е обявен на територията на община Крумовград. Причината са продължаващите интензивни валежи, които нанесоха значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

В община Крумовград в сряда беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки.

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища, предава NOVA.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.

И днес обилните валежи както в община Крумовград, така и в Кирково продължават.