Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Н еучебен ден е обявен на територията на община Крумовград. Причината са продължаващите интензивни валежи, които нанесоха значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.
В община Крумовград в сряда беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки.
24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища, предава NOVA.
По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.
И днес обилните валежи както в община Крумовград, така и в Кирково продължават.