От минус 5° и 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

В нимание, силен вятър и студ идват в цялата страна! Синоптиците обявиха жълт и оранжев код за четвъртък, 8 януари, а преминаването на студен фронт ще донесе значителни валежи, сняг в Северна България и планините и условия за снегонавявания и поледици. Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В четвъртък, с преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, като на места ще са значителни по количество и на изолирани места по фронта придружени с гръмотевици. С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка. Привечер от северозапад валежите ще спират. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина ще е силен с пориви до бурен. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици.

Източник: НИМХ

Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1°- минус 3° в северозападните до 13°-15° в югоизточните райони.

В София очакваната минимална температура ще е минус 3°, а максималната - около минус 2°.

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил.

Оранжев код за опасно време е обявен за област Кърджали.

НИМХ съветва: При жълт код бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети, тъй като това може да наруши обичайните дейности на открито. При оранжев код бъдете готови за по-сериозни проблеми - възможни са структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети, както и смущения в електроснабдяването.



Над планините ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад- северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-16°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Атмосферното налягане през деня ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

През нощта срещу петък облачността ще намалее и в петък ще преобладава слънчево време. След обяд от запад облачността отново ще започне да се увеличава, а привечер и през нощта срещу събота на места в Западна България ще има и валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг. Студено време с минимални температури между минус 8° и минус 3°, максимални - между 1° и 6°.



В събота ще бъде облачно с валежи от сняг, в Горнотракийската низина и югоизточните райони - от дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, по-късно през деня ще се ориентира от северозапад. Миминамилните температури ще се повишат и ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.

