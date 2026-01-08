Любопитно

Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте

Косата може да бъде показател за проверка на вашето здраве

8 януари 2026, 06:25
Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте
Източник: iStock

К осата има стойност, която стои зад естетиката и самочувствието. Тя може да бъде показател за проверка на вашето здраве, тъй като чупливата коса, косопадът или промените в текстурата ѝ често сигнализират за основни проблеми в тялото, според Huffpost .

Какво може да разкаже косата ви за щитовидната ви жлеза

Ако имате засилен косопад, това може да е признак за пърхот или дисфункция на щитовидната жлеза.

В допълнение към прекомерния косопад – и по цялата глава, особено след измиване или когато се събудите – може да забележите, че косата ви расте по-бавно или става суха.

Дерматологът д-р Ванита Ратан обяснява, че щитовидната жлеза влияе върху метаболизма, което от своя страна влияе върху растежа на косата.

Освен това, много бавният растеж на косата може да е признак на хипотиреоидизъм.

Важно е да се разбере, че проблемите с хормоните на щитовидната жлеза не изчезват сами. Ако нивата на хормоните са извън нормалните граници, е задължително да се консултирате с лекар.

В някои случаи може да се наложи прием на добавки със селен, цинк или йод.

Дефицит на желязо

Загубата на повече коса от обикновено също може да бъде ранен признак на недостиг на желязо. Ниските нива на желязо са сред най-пренебрегваните причини за косопад, особено при жените.

Може да забележите повишено косопад по време на миене и четкане. Общата гъстота на косата може да намалее без видима неравномерна загуба. Когато тялото е с ниско съдържание на желязо, то намалява несъществените процеси, като растежа на косата.

Какво се случва с косата, когато сте стресирани

Стресът е изключително често срещан и силно удрящ, с последици, включително косопад. Някои хора забелязват, че косата им става по-тънка, появяват се плешиви петна или косата им просто спира да расте за известно време.

По време на стрес тялото дава приоритет на телесни функции, които са по-важни от растежа на косата.

Състояние на косата по време на дехидратация

Когато тялото е дехидратирано, косата се заплита, усеща се като суха слама, краищата ѝ се цъфтят, има статично електричество, губи блясък или причинява опъване, сърбеж или лющене на скалпа.

При дехидратация кръвта не циркулира добре до корените на косата, което води до по-малко хранителни вещества и по-малко влага за косата. Ако това продължава да се случва, косата ви може да стане слаба, да изглежда безжизнена и да пада по-често.

Източник: rbc.ua    
косопад здраве на косата щитовидна жлеза дефицит на желязо стрес дехидратация хипотиреоидизъм суха коса растеж на косата проблеми с косата
Последвайте ни
От минус 5° и 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

От минус 5° и 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте

Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте

Мицкоски отново атакува България

Мицкоски отново атакува България

Средната пенсия мина 1000 лева

Средната пенсия мина 1000 лева

pariteni.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 23 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 1 ден
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 23 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 лесни съвета за страхотен работен ден

5 лесни съвета за страхотен работен ден

Любопитно Преди 24 минути

Проучване показва, че когато хората се чувстват искрено подкрепени от хората около тях, това помага да се задоволят три основни потребности

.

Проучване: Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Любопитно Преди 25 минути

Този изненадващ случай на космически канибализъм се дължи на свръхзаредени слънчеви ветрове

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Свят Преди 8 часа

Процесът се осъществява по модел, сходен с този, прилаган при отношенията с международни компании

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Свят Преди 9 часа

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела

<p>Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ</p>

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Свят Преди 9 часа

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

Свят Преди 11 часа

Рубио: Не искаме да се стигне до хаос

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

България Преди 11 часа

Язовир Тихомир прелива, като водите се вливат в река Крумовица

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

България Преди 12 часа

Промяната беше оспорена от родители

Столична община договори сметопочистването в още шест района

Столична община договори сметопочистването в още шест района

България Преди 12 часа

Терзиев: Битката да спестим на софиянци няколкостотин милиона лева не е никак лека

<p>САЩ ще продават венецуелски петрол за &quot;неопределено време&quot;</p>

Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

Свят Преди 13 часа

Изявлението му идва, след като Съединените щати конфискуваха допълнителни количества санкциониран петрол, включително чрез задържането на руски танкер

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Свят Преди 13 часа

Заловеният кораб „София“ оперирал в международни води

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Леви терористи спряха тока на квартал в Берлин за дни

Свят Преди 13 часа

„Вулкангрупе“ поема отговорност за 12 атаки от 2011 г. насам

<p>Иранският президент предупреди: Чиновниците може да отидат в ада</p>

Иранският президент: Ако не решим проблемите на хората, ще се озовем в ада

Свят Преди 13 часа

Изказването му идва на фона на продължаващи протести заради тежкото икономическо положение в страната

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Свят Преди 14 часа

Кюрдския лидер Елхам Ахмед обвини сирийските власти в "геноцидна война"

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Свят Преди 14 часа

Гренландия разполага с едни от най-големите неизползвани залежи на редкоземни елементи в света

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
1

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

sinoptik.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg

Пикантна разядка

Edna.bg

Според науката: Какво жените от различни възрасти намират за най-привлекателно у мъжете

Edna.bg

Ман Юнайтед разочарова и без Рубен Аморим

Gong.bg

Игор Тиаго блести в Англия, постави рекорд

Gong.bg

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

Nova.bg

Заради наводненията: Неучебен ден на територията на община Крумовград

Nova.bg