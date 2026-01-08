Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте

К осата има стойност, която стои зад естетиката и самочувствието. Тя може да бъде показател за проверка на вашето здраве, тъй като чупливата коса, косопадът или промените в текстурата ѝ често сигнализират за основни проблеми в тялото, според Huffpost .

Какво може да разкаже косата ви за щитовидната ви жлеза

Ако имате засилен косопад, това може да е признак за пърхот или дисфункция на щитовидната жлеза.

В допълнение към прекомерния косопад – и по цялата глава, особено след измиване или когато се събудите – може да забележите, че косата ви расте по-бавно или става суха.

Дерматологът д-р Ванита Ратан обяснява, че щитовидната жлеза влияе върху метаболизма, което от своя страна влияе върху растежа на косата.

Освен това, много бавният растеж на косата може да е признак на хипотиреоидизъм.

Важно е да се разбере, че проблемите с хормоните на щитовидната жлеза не изчезват сами. Ако нивата на хормоните са извън нормалните граници, е задължително да се консултирате с лекар.

В някои случаи може да се наложи прием на добавки със селен, цинк или йод.

Дефицит на желязо

Загубата на повече коса от обикновено също може да бъде ранен признак на недостиг на желязо. Ниските нива на желязо са сред най-пренебрегваните причини за косопад, особено при жените.

Може да забележите повишено косопад по време на миене и четкане. Общата гъстота на косата може да намалее без видима неравномерна загуба. Когато тялото е с ниско съдържание на желязо, то намалява несъществените процеси, като растежа на косата.

Какво се случва с косата, когато сте стресирани

Стресът е изключително често срещан и силно удрящ, с последици, включително косопад. Някои хора забелязват, че косата им става по-тънка, появяват се плешиви петна или косата им просто спира да расте за известно време.

По време на стрес тялото дава приоритет на телесни функции, които са по-важни от растежа на косата.

Състояние на косата по време на дехидратация

Когато тялото е дехидратирано, косата се заплита, усеща се като суха слама, краищата ѝ се цъфтят, има статично електричество, губи блясък или причинява опъване, сърбеж или лющене на скалпа.

При дехидратация кръвта не циркулира добре до корените на косата, което води до по-малко хранителни вещества и по-малко влага за косата. Ако това продължава да се случва, косата ви може да стане слаба, да изглежда безжизнена и да пада по-често.