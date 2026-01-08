Спрете да поставяте мокрия си телефон в ориз, това може да влоши нещата

А ко смартфонът ви падне във вода, почти сигурно някой ще ви каже да го сложите в ориз. През последните години този хак стана изключително популярен.

Откъде произлиза митът

Съветите за сушене на телефон в ориз варират в детайлите, но основната идея обикновено е една и съща: поставете устройството в суров ориз възможно най-бързо, като го покриете напълно в затворен контейнер или торбичка. Вярата е, че оризът абсорбира влагата по-бързо от въздуха.

На пръв поглед това изглежда логично – оризът попива вода при готвене и се възприема като естествена гъба. Добавете години онлайн споменавания и лични истории за успешно спасени джаджи и митът се утвърждава трайно.

Някои потребители може да са постигнали временен „успех“ с този метод. Експертите обаче предупреждават, че това не означава, че оризът действително спасява устройството.

Какво казват експертите

„Мит е, че поставянето на мокър телефон в ориз помага за изсушаването му“, казва Ритеш Чуг, доцент и социално-технически експерт в Централния университет на Куинсланд, Австралия.

Според него, оризът е не само неефективен, но понякога може да бъде и вреден. Той абсорбира влагата твърде бавно, за да отстрани водата, която е попаднала в съвременните запечатани смартфони.

Малки зърна и прах също могат да попаднат в портовете за зареждане, което усложнява ремонтите. Поради тази причина много производители на смартфони не препоръчват използването на ориз.

Стивън Етуел, изпълнителен директор на The Big Phone Store, казва, че хакването е станало особено популярно около 2014 г. „Оризът абсорбира влагата твърде бавно, за да отстрани водата, която може да се задържи в съвременните запечатани смартфони. А малки оризови зрънца или прах могат да се заседнат в портовете за зареждане, което прави ремонтите по-трудни“, обяснява той.

Чуг добавя, че методът понякога е работил при ранни мобилни телефони и цифрови фотоапарати, особено при много влажни условия. Този опит обаче е бил погрешно приложен към съвременните смартфони.

Оризът може да премахне повърхностната влага достатъчно, за да включи телефона, но експертите подчертават, че това не възстановява вътрешните компоненти.

Какво да направите вместо това

Ако оризът не е решението, какво всъщност трябва да направите?

„Изключете го веднага и го оставете изключен. Не го зареждайте, не натискайте бутони, не го разклащайте, НИЩО. Просто го подсушете с потупване и ако имате силиконов гел или подходящи пакетчета с влагоабсорбатор, използвайте ги“, съветва Етвел.

Ако не, най-добрият вариант е да оставите смартфона да изсъхне на въздух в добре проветриво помещение, като избягвате източници на топлина.

Ключовият момент е да дадете на устройството достатъчно време. „Трябва да оставите телефона да изсъхне поне 24 до 48 часа, защото устройството трябва да е напълно сухо, преди да бъде включено отново. Електричеството и водата заедно причиняват късо съединение и корозия“, подчертава Чуг.

Експертите препоръчват също така да посетите сервизен център, ако е възможно. Според Етвел, професионалист може да почисти платката, преди корозията да стане необратима, което е далеч по-надеждно от надеждата, че оризът ще спаси устройството.