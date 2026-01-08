Любопитно

Спрете да поставяте мокрия си телефон в ориз, това може да влоши нещата

Ако смартфонът ви падне във вода, почти сигурно някой ще ви каже да го сложите в ориз

8 януари 2026, 06:57
Спрете да поставяте мокрия си телефон в ориз, това може да влоши нещата
Източник: iStock

А ко смартфонът ви падне във вода, почти сигурно някой ще ви каже да го сложите в ориз. През последните години този хак стана изключително популярен.

Откъде произлиза митът

Съветите за сушене на телефон в ориз варират в детайлите, но основната идея обикновено е една и съща: поставете устройството в суров ориз възможно най-бързо, като го покриете напълно в затворен контейнер или торбичка. Вярата е, че оризът абсорбира влагата по-бързо от въздуха.

На пръв поглед това изглежда логично – оризът попива вода при готвене и се възприема като естествена гъба. Добавете години онлайн споменавания и лични истории за успешно спасени джаджи и митът се утвърждава трайно.

Някои потребители може да са постигнали временен „успех“ с този метод. Експертите обаче предупреждават, че това не означава, че оризът действително спасява устройството.

Какво казват експертите

„Мит е, че поставянето на мокър телефон в ориз помага за изсушаването му“, казва Ритеш Чуг, доцент и социално-технически експерт в Централния университет на Куинсланд, Австралия.

Според него, оризът е не само неефективен, но понякога може да бъде и вреден. Той абсорбира влагата твърде бавно, за да отстрани водата, която е попаднала в съвременните запечатани смартфони.

Малки зърна и прах също могат да попаднат в портовете за зареждане, което усложнява ремонтите. Поради тази причина много производители на смартфони не препоръчват използването на ориз.

Стивън Етуел, изпълнителен директор на The Big Phone Store, казва, че хакването е станало особено популярно около 2014 г. „Оризът абсорбира влагата твърде бавно, за да отстрани водата, която може да се задържи в съвременните запечатани смартфони. А малки оризови зрънца или прах могат да се заседнат в портовете за зареждане, което прави ремонтите по-трудни“, обяснява той.

Чуг добавя, че методът понякога е работил при ранни мобилни телефони и цифрови фотоапарати, особено при много влажни условия. Този опит обаче е бил погрешно приложен към съвременните смартфони.

Оризът може да премахне повърхностната влага достатъчно, за да включи телефона, но експертите подчертават, че това не възстановява вътрешните компоненти.

Какво да направите вместо това

Ако оризът не е решението, какво всъщност трябва да направите?

„Изключете го веднага и го оставете изключен. Не го зареждайте, не натискайте бутони, не го разклащайте, НИЩО. Просто го подсушете с потупване и ако имате силиконов гел или подходящи пакетчета с влагоабсорбатор, използвайте ги“, съветва Етвел.

Ако не, най-добрият вариант е да оставите смартфона да изсъхне на въздух в добре проветриво помещение, като избягвате източници на топлина.

Ключовият момент е да дадете на устройството достатъчно време. „Трябва да оставите телефона да изсъхне поне 24 до 48 часа, защото устройството трябва да е напълно сухо, преди да бъде включено отново. Електричеството и водата заедно причиняват късо съединение и корозия“, подчертава Чуг.

Експертите препоръчват също така да посетите сервизен център, ако е възможно. Според Етвел, професионалист може да почисти платката, преди корозията да стане необратима, което е далеч по-надеждно от надеждата, че оризът ще спаси устройството.

Източник: rbc.ua    
Смартфон във вода Ориз за сушене Мит за ориза Повреда от вода Експертни съвети Сушене на телефон Неефективен метод Сервизен център Корозия на телефон Влагоабсорбатор
Последвайте ни
Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

Сняг и поледици в София, затруднен ли е трафикът

Сняг и поледици в София, затруднен ли е трафикът

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Средната пенсия мина 1000 лева

Средната пенсия мина 1000 лева

pariteni.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 2 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 час
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 2 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 час

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Свят Преди 53 минути

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

Любопитно Преди 1 час

Хроничният тинитус е състояние, при което постоянно бръмчене, щракане или високочестотен звън може да се чуе в едното или и двете уши

<p>България получи оценка Ниво 1 от САЩ</p>

САЩ признаха България за безопасна за туристите

Свят Преди 9 часа

Това я поставя редом с други държави с нисък риск

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Свят Преди 10 часа

74-годишният Кийгън наскоро бил хоспитализиран със "стомашни симптоми"

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

България Преди 10 часа

В региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Свят Преди 10 часа

Процесът се осъществява по модел, сходен с този, прилаган при отношенията с международни компании

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Свят Преди 10 часа

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела

<p>Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ</p>

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Свят Преди 11 часа

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис

Мицкоски отново атакува България

Мицкоски отново атакува България

Свят Преди 12 часа

Мицкоски: Съжалявам, че предишното правителство влезе в тази авантюра

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

Свят Преди 12 часа

Рубио: Не искаме да се стигне до хаос

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

България Преди 13 часа

Язовир Тихомир прелива, като водите се вливат в река Крумовица

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

България Преди 14 часа

Промяната беше оспорена от родители

Столична община договори сметопочистването в още шест района

Столична община договори сметопочистването в още шест района

България Преди 14 часа

Терзиев: Битката да спестим на софиянци няколкостотин милиона лева не е никак лека

<p>САЩ ще продават венецуелски петрол за &quot;неопределено време&quot;</p>

Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

Свят Преди 15 часа

Изявлението му идва, след като Съединените щати конфискуваха допълнителни количества санкциониран петрол, включително чрез задържането на руски танкер

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Свят Преди 15 часа

Заловеният кораб „София“ оперирал в международни води

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Над 12 000 мълнии за няколко часа

sinoptik.bg
1

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

sinoptik.bg

Бабин ден е – празник на женската сила, грижата и новия живот.

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 януари, четвъртък

Edna.bg

Ливърпул се кани да сложи прът в колелото на Арсенал

Gong.bg

Млад белгиец застава на пътя на Григор в Бризбън

Gong.bg

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

Nova.bg

Инцидент с пътник временно спря част от метрото в София

Nova.bg