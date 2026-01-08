Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че към Украйна в мирните преговори не бива да бъдат предявявани никакви допълнителни изисквания и че призовава съюзниците на Киев да засилят натиска срещу Русия, особено чрез санкции, предаде Ройтерс.

Зеленски: Русия се опитва да спечели време

„Правим всичко, което се иска от нашата страна в преговорния процес. И очакваме към Украйна да не бъдат предявявани допълнителни или прекомерни изисквания“, каза той по време на посещението си в Кипър за участие в официалната церемония по поемането на ротационното председателство на ЕС от Никозия.

Зеленски: Руският отговор на плановете на САЩ за примирие е неадекватен твърде дълго време

Зеленски посочи още пред журналисти, че САЩ водят преговори с Русия относно гарантирането на сигурността на евентуални избори в Украйна, но Русия засега отказва да се съгласи на прекратяване на огъня, предаде Укринформ.

„Американците определено разговарят с руснаците и обсъждат различни възможности. Ще ви отговоря много просто – засега Русия си вири носа, но нашите партньори са достатъчно силни, някои от тях са особено силни, и те могат да откъснат този нос, ако поискат“, заяви той.