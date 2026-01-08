Любопитно

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

Хроничният тинитус е състояние, при което постоянно бръмчене, щракане или високочестотен звън може да се чуе в едното или и двете уши

8 януари 2026, 06:51
Н ово проучване показва, че хроничният шум в ушите може да увеличи нивата на стрес, като държи тялото много по-близо до реакция „бий се или бягай“.

Чрез внимателно изучаване на израженията на лицето на хора със и без тинитус, учените са открили модел на променени неволеви движения на лицето и разширяване на зениците, свързани с оценка на дистрес и заплаха при тези с това състояние.

Освен това, чрез каталогизиране на движенията на лицето на участниците в изследването, изследвано с тинитус, екипът от изследователи, ръководен от невролога Даниел Поли от болница „Massachusetts General Brigham“ в САЩ, дори успя да предскаже тежестта на състоянието, свързано със звънене в ушите.

Резултатите показват, че хората с изтощителен хроничен тинитус изпитват повишена бдителност и реагират на нормални, ежедневни звуци, сякаш са заплахи.

„За първи път“, казва Поли, „наблюдавахме директно признак за тежест на тинитус. Когато започнахме това проучване, не знаехме дали звуците ще предизвикат движения на лицето; така че е доста изненадващо да открием, че тези движения не само се случват, но и могат да предоставят най-информативния показател за страдание от тинитус до момента“.

Хроничният тинитус е състояние, при което постоянно бръмчене, щракане или високочестотен звън може да се чуе в едното или и двете уши (но не и от никой друг).

Никой не знае какво го причинява и в момента няма обективни клинични биомаркери, тъй като тинитусът е чисто субективно преживяване, подобно на мигрената.

„Представете си, ако тежестта на рака се определяше чрез предоставяне на въпросник на пациентите – това е положението при някои често срещани неврологични заболявания като шум в ушите“, казва Поли.

Това затруднява диагностицирането и още по-трудно е да се проследи във времето. Също така няма известно лечение, въпреки че някои страдащи съобщават за намаляване на симптомите или по-добро управление на симптомите, след като са опитали звукова терапия , когнитивно-поведенческа терапия или терапия за преобучение на тинитус.

Почти всеки ще изпита шум в ушите в даден момент от живота си, но за повечето хора това ще бъде временно.

Хроничният тинитус е състояние, което продължава поне шест месеца и засяга повече от 120 милиона души по света.

Освен това е изключително разочароващо за пациентите, а възможностите за лечение са непоследователни, което може да накара някои хора да се чувстват пренебрегнати или неподкрепени в клинични условия.

В някои случаи е достатъчно тежко, за да наруши съня и да попречи на ежедневните дейности, със силна връзка с депресия и тревожност.

Всяка насока, която може да помогне на лекарите да разберат състоянието, може да ни доближи до познаването на причините за него, което от своя страна би могло да помогне за разработването на нови, по-ефективни лечения.

Човешките лица претърпяват феномен, известен като микроизражения : например изчезващо кратки, неволни потрепвания, които могат да разкрият силни емоции.

Наскоро учените постигнаха напредък и в използването на лицеви сигнали за диагностициране на тежестта на състояния, при които липсват ясни клинични биомаркери, като например тежка депресия .

Поли и екипът му възприели подобен подход за изучаване на шум в ушите. Те набрали 97 участници в проучването – 47 с шум в ушите или звукова чувствителност и 50 без – и ги накарали да слушат редица звуци от предварително съставена база данни с емоционално въздействащи аудио записи.

Всички тези звуци имат определени асоциации, от положителни звуци като тиха музика и смях, през по-неутрални звуци като фоново бърборене, шумолене на хартия и кухненски звуци, до неприятни звуци като скърцане на метал, сирени и аларми.

Докато слушаха тези звуци, изражението на лицето на всеки участник беше проследявано, а очите му бяха записани, за да се търсят признаци на разширяване на зениците, докато тялото преминава в режим на оценка на заплахата. След това беше използван софтуер с изкуствен интелект, за да се забележат малки промени в изражението на лицето, които човешките очи биха могли да пропуснат.

Контролната група от участници без тинитус е показала склонност да показва микроекспресии, съответстващи на емоционалната асоциация на всеки звук: лека усмивка за приятни звуци и леко намръщване за неприятни звуци.

Въпреки това, участниците в изследването с шум в ушите показали значително намалени промени в лицето в сравнение с контролната група, независимо от това колко приятен или неприятен е бил звукът. В същото време зениците им се разширили изключително широко за всички звуци – отново, независимо от категорията. Зениците на контролната група се разширили само за най-неприятните и най-силни звуци.

Всеки един от тези маркери поотделно – липсата на изражение на лицето и преувеличената реакция на зениците – позволи на учените да преценят не само дали участникът е имал шум в ушите, но и колко силно е бил засегнат.

Популярна идея в изследванията на тинитус е, че в отговор на загуба на слуха, мозъкът „активира“ слуховите си пътища, за да компенсира (въпреки че не всички случаи на тинитус са свързани със загуба на слуха).

Този предложен механизъм обаче не може да предскаже тежестта на състоянието, което предполага, че то може да е само част от цялостната картина.

Хроничният тинитус вероятно е сложно състояние с широк спектър от причини и прояви. Работата на Поли и неговия екип запълва някои от празните места.

„Тези биомаркери достигат до корена на страданието. Докато образната диагностика може да покаже хиперактивни мозъчни области при пациенти с тинитус, тези биомаркери разкриват системи за оценка на заплахата в цялото тяло, които функционират извън нормалния си диапазон, което води до стресовите симптоми, които изпитват“, казва Поли . 

Източник: sciencealert    
