„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

К оалиция „Алианс за права и свободи“ се регистрира в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Председателят на АПС Димитър Николов и председателят на ПГ на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков и двама от заместник-председателите на ПГ на АПС – Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа в ЦИК.

„Коалицията „Алианс за права и свободи“ е факт, с амбиции да направим всичко необходимо, за да произведе България едни честни и прозрачни избори, които всички очакват и да вземем участие за възстановяване на демокрацията, възстановяването на държавните институции, стъпването на крака на държавата в нейната истинска същност, за да могат да тръгнат и процесите в посока, която всички очакваме – както гражданите, така и голяма част от политиците“, заяви председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

Попитан за позицията на АПС във връзка със ситуацията в Близкия изток, той коментира, че в тези светли дни на месец Рамазан убийствата на невинни хора е изключително неприятно.

„Надяваме се и очакваме, че дипломацията ще измести мястото на ракетите и ще се търси мирен изход от тази ситуация“, добави Садъков.