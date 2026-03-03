Свят

Мелания Тръмп влезе в историята: Първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН

Нейните изказвания бяха съсредоточени върху ролята на образованието за деца за „напредъка на толерантността и световния мир“

3 март 2026, 07:28
Мелания Тръмп влезе в историята: Първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН
Мелания Тръмп председателства Съвета за сигурност в ООН   
Източник: GettyImages

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН относно децата и образованието в конфликти в Ню Йорк в понеделник, докато САЩ продължават военните си действия в Иран.

Нейните изказвания бяха съсредоточени върху ролята на образованието за деца за „напредъка на толерантността и световния мир“. Това е първият път, когато съпругата на световен лидер председателства срещата, което Тръмп направи от името на САЩ, тъй като те поеха ротационното председателство на Съвета на ООН този месец.

Първата дама също така изрази съболезнованията си на семействата на загиналите американски военнослужещи, въпреки че не спомена изрично никакви конкретни военни действия.

„Тяхната смелост и всеотдайност винаги ще бъдат запомнени. Изказвам искрените си пожелания за бързо и гладко възстановяване на всички ранени. Вие сте в мислите и молитвите ми през тези трудни времена“, каза тя.

Мелания, която е защитник на децата в официалната си роля на първа дама, каза още: „САЩ са с всички деца по света. Надявам се скоро мирът да бъде ваш“.

Планът тя да председателства срещата беше обявен в края на миналия месец. Заместник-генералният секретар на ООН Розмари Ди Карло заяви по време на срещата, че „когато избухнат конфликти, децата са сред най-засегнатите“. „През последните два дни ни напомниха за тази истина“, каза тя.

„Училищата в Израел, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн и Оман са затворени и са преминали към дистанционно обучение поради продължаващите военни операции в региона“, добави тя.

Тя цитира и съобщенията от Иран за удар в начално училище. Ирански представители съобщават, че в събота е ударено начално училище в град Минаб, убивайки 153 души. Иран обвини САЩ и Израел.

Преди началото на срещата в понеделник, посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви, че „е дълбоко срамно и лицемерно, че още в първия ден от председателството си на Съвета за сигурност Съединените щати свикаха среща на високо ниво за защита на децата“.

Централното командване на американските военни заяви, че проучва съобщенията за инцидента, докато израелските военни заявиха, че „не са запознати“ с операции на израелските отбранителни сили в района. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в понеделник, че „Съединените щати няма умишлено да атакуват училище“.

По темата

Източник: BBC    
Мелания Тръмп Съвет за сигурност на ООН Деца в конфликти Образование в конфликти Военни действия на САЩ Иран Удар по училище Първа дама на САЩ САЩ Световен мир
Последвайте ни
Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
BMW превърна М2 в пистов звяр с пакет за 24 000 евро

BMW превърна М2 в пистов звяр с пакет за 24 000 евро

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Паметникът на връх Шипка

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

България Преди 2 часа

На днешния ден отбелязваме възкресението на българската държава

Пролетно време преди нова порция студ

Пролетно време преди нова порция студ

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

Свят Преди 10 часа

Списъкът с използвани средства включва бомбардировачи B-1, изтребители F-16, самолетоносачи с ядрена енергия и разрушители

<p>Снимки показват разрушения в бази на САЩ</p>

Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

Свят Преди 11 часа

Два самолетни хангара са разрушени, а други два са повредени при скорошни удари

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

България Преди 12 часа

Едва 13 фактури са коригирани

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Свят Преди 13 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция блокира Ормузкия проток

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

България Преди 13 часа

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Свят Преди 13 часа

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Свят Преди 14 часа

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 14 часа

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

<p>Тръмп за Иран:&nbsp;Разбиваме ги от бой</p>

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Свят Преди 15 часа

Тръмп: Сега и арабските страни искат да се бият

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

България Преди 15 часа

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България Преди 15 часа

Осем самолета чакат „прозорец“

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Свят Преди 15 часа

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

България Преди 15 часа

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителя

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

България Преди 16 часа

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

3 март и паметта, която ни държи изправени! Честит национален празник, България!

Edna.bg

Иво Димчев трогна всички в образа на Емил Димитров и завоюва втора поредна победа в "Като две капки вода"

Edna.bg

Левски си хареса национал от Славия

Gong.bg

Виктория Томова отпадна в първия кръг на Индиън Уелс

Gong.bg

България празнува 148 години свобода

Nova.bg

На 3 март към Шипка с 50-годишно „Балканче“ (ВИДЕО)

Nova.bg