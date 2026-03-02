Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

О семнадесет военнослужещи са били сериозно ранени по време на операцията на американските военни срещу Иран, според говорителя на Централното командване на САЩ, капитан Тим Хокинс.

CENTCOM обяви в неделя, че трима американски военнослужещи са били убити в действие, а петима са били сериозно ранени.

САЩ даде четвърта жертва от началото на операция „Епична ярост“

Днес информацията беше актуализирана до четирима военнослужещи, които са били убити.

Източници потвърдиха пред Си Ен Ен, че и четиримата са загинали при едно и също нападение в Кувейт.