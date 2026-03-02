Свят

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

2 март 2026, 17:23
ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съюз ще постави на масата въпроса за евентуално активиране на клаузата за взаимна помощ след ескалацията на войната с Иран, която засегна територията на държава членка, предаде АФП.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър в ранните часове на понеделник, а други два бяха прехванати. Инцидентът доведе до евакуация на базата и на прилежащия район.

На извънредна среща: Външните министри от ЕС обсъждат ситуацията в Близкия изток

Говорител на Европейската комисия уточни, че досега не е обсъждано задействането на член 42 от Договора за ЕС, който задължава 27-те държави членки да окажат помощ при въоръжена агресия срещу една от тях.

На въпрос дали Брюксел се подготвя за подобна стъпка при по-нататъшна ескалация, говорителката Паула Пиньо заяви, че темата ще бъде разгледана в рамките на предстоящите срещи през следващите дни.

„Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми. Засега такава дискусия не е провеждана“, посочи тя.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че макар Кипър да „не е бил цел“ на атаката с дрон, ЕС стои твърдо зад своите държави членки.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

„Стоим колективно, твърдо и недвусмислено зад нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха“, написа тя в X.

Кипър в момента председателства ротационно Съвета на ЕС. Неформалната среща на министрите по европейските въпроси, планирана за понеделник и вторник в страната, беше отложена.

Източник: БГНЕС    
ЕС Иран Кипър
