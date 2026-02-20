Любопитно

Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи"?

Днес почитаме Св. Лъв Катански – епископът, който влезе в огъня, за да победи древно зло. Вижте защо според народните вярвания не трябва да даваме нищо назаем и как да защитим дома си от негативна енергия

20 февруари 2026, 06:33
Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи“?
Източник: iStock/GettyImages

Н а 20 февруари Православната църква почита паметта на Свети Лъв, епископ Катански. Освен със своята доброта и лечителски способности, този светец остава в историята с една от най-смайващите легенди за битката между вярата и черната магия.

Чудото в огъня

Свети Лъв Катански е наричан „Огненият чудотворец“ заради драматичен случай, разиграл се в Сицилия през VIII век. Според преданието, в града се появил магьосник на име Илиодор, който с измами и окултни ритуали смущавал умовете на хората.

За да докаже силата на истинската вяра, Свети Лъв направил нещо немислимо: заповядал да се запали огромна клада и влязъл в нея заедно с магьосника пред очите на целия град. Легендата разказва, че Илиодор изгорял до основи, докато епископът останал невредим в пламъците. Дори одеждите му не били опърлени от огъня. Оттогава светецът се счита за най-мощния закрилник срещу зли сили, уроки и „лоши очи“.

Народни вярвания: Пазете се от магии

В българската народна традиция денят на Св. Лъв се свързва с прехода към пролетта и пречистването. Смята се, че днес енергията е особено силна, но и уязвима. Старите хора вярват, че:

Не се дава нищо назаем, за да не излезе берекетът от къщата.

Добре е да се избягват конфликти, защото думите, изречени с гняв на този ден, имат „тежест“ и могат да се върнат като проклятие.

Молитвата към светеца помага за изцеление на очите и предпазва децата от уроки.

Какво се слага на трапезата?

В момента се намираме в седмицата, предхождаща Великия пост. Службата в храмовете вече е великопостна, но църковният канон е снизходителен към храната в този период.

Днес е позволено да се консумира риба, млечни продукти и яйца. Това е времето на подготовка – както физическа, така и духовна. Традицията повелява на трапезата да има млечни храни, които символизират чистотата, преди началото на строгото въздържание.

Любопитен обичай: Търкаляне за здраве

Макар и позабравен, в някои региони на Балканите съществува обичаят на този ден да се пекат кръгли питки. Децата ги търкалят от най-близкия хълм – вярва се, че колкото по-далеч се изтърколи питката, толкова по-дълъг и здрав ще бъде животът на този, който я е направил.

Днес празнуват всички с имената: Лъв, Лео, Леон.

Свети Лъв Катански 20 февруари Битка вяра и магия Огнен чудотворец Защита от уроки Народни вярвания Пред Великия пост Традиционна трапеза Търкаляне на питки Имен ден Лъв
