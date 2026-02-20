Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Вижте целите записи от камерите на хижа "Петрохан" в дните около трагедията

Ц ентралната избирателна комисия започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. ЦИК отправи покана за среща в 14 часа до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще да ангажирани с изборния процес.

ЦИК покани на среща Андрей Гюров в петък

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април

ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност на незрящи избиратели за близо 300 секционни избирателни комисии за гласуването на хора с увредено зрение. ЦИК прие поредица от решения, свързани с подготовката на предстоящия вот, включително хронограмата с основните срокове, утвърждаването на образците на изборните книжа и други.

Партиите и коалициите ще подават заявления за участие във вота от 24 февруари до 4 март.