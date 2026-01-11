Свят

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

Коментарите на Галибаф са първите, които включват Израел като потенциална цел при ирански удар

11 януари 2026, 11:57
Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната
Източник: БТА

П редседателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф предупреди днес президента на САЩ Доналд Тръмп, че всяка американска атака срещу Ислямската република ще доведе до ответен удар от Техеран срещу Израел и американските военни бази в региона, които ще бъдат счетени за "легитимни цели", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. 

Иран отправи нова заплаха към САЩ

Коментарите на Галибаф са първите, които включват Израел като потенциална цел при ирански удар. Галибаф, който е част от хардлайнерите в иранския парламент, отправи предупреждението по време на днешното парламентарно заседание, отбелязва АП. 

През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж заплаши и предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите. Снощи той изрази готовността на Вашингтон да помогне на протестиращите в Иран. 

Иран заплаши Запада с атаки, ако помага на Израел

По-рано днес агенция Ройтерс съобщи, че Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална американска намеса в Иран на фона на продължаващите общонационални антиправителствени протести в Ислямската република. Всенародните протести срещу управляващите заради влошаващото се икономическо положение в страната започнаха преди две седмици, като броят на жертвите вече е най-малко 116, а над 2600 са ранените, според данни на организация за защита на човешките права. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Иран САЩ Израел Мохамад Багери Галибаф Доналд Тръмп Военни заплахи Ирански протести Ислямска република Регионална ескалация Американска намеса
