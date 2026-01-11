Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

П редседателят на иранския парламент Мохамад Багери Галибаф предупреди днес президента на САЩ Доналд Тръмп, че всяка американска атака срещу Ислямската република ще доведе до ответен удар от Техеран срещу Израел и американските военни бази в региона, които ще бъдат счетени за "легитимни цели", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Иран отправи нова заплаха към САЩ

Коментарите на Галибаф са първите, които включват Израел като потенциална цел при ирански удар. Галибаф, който е част от хардлайнерите в иранския парламент, отправи предупреждението по време на днешното парламентарно заседание, отбелязва АП.

As the Iranian regime massacres its own people, lawmakers chanted "Death to America" during an emergency parliament session.



Parliament speaker Mohammad Bagher Qalibaf threatened that the US military and Israel would be "legitimate targets" if either moves to strike Iran. pic.twitter.com/FQqDZCfQMS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) January 11, 2026

През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж заплаши и предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите. Снощи той изрази готовността на Вашингтон да помогне на протестиращите в Иран.

Иран заплаши Запада с атаки, ако помага на Израел

По-рано днес агенция Ройтерс съобщи, че Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална американска намеса в Иран на фона на продължаващите общонационални антиправителствени протести в Ислямската република. Всенародните протести срещу управляващите заради влошаващото се икономическо положение в страната започнаха преди две седмици, като броят на жертвите вече е най-малко 116, а над 2600 са ранените, според данни на организация за защита на човешките права.