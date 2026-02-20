Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство

Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор е „лош за британското кралско семейство“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Коментарите му следват ареста на бившият принц по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради връзките му с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Trump said the arrest of former British Prince Andrew Mountbatten-Windsor was “a very sad thing,” telling reporters the arrest on suspicion of misconduct in public office related to Andrew’s dealings with Jeffrey Epstein, was “so bad for the royal family.” 🤔"Won't be "a very sad… pic.twitter.com/Ksry8jcvFr — Sumner (@renmusb1) February 19, 2026

Говорейки пред репортери на път към събитие в щата Джорджия, Тръмп похвали брата на Андрю, британския крал Чарлз III, и допълни, че той „ще дойде в страната ни много скоро“.

Президентът допълни, че „арестът на Андрю е срамота“. „Мисля, че това е много тъжно. Мисля, че е много лошо за кралското семейство. Да видиш какво се случва с брат му, който очевидно ще дойде в страната ни много скоро, а кралят е фантастичен човек, е нещо много тъжно“, допълни Тръмп.

Андрю беше арестуван вчера сутринта след обвинения срещу него след публикуването на досиета, свързани с Епстийн.

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Бившият херцог, който е първият арестуван висш член на британското кралско семейство в съвременната история, беше задържан около 11 часа на 66-ия си рожден ден заради твърдения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания.

Андрю отрича всякакви нарушения относно връзките си с Епстийн.