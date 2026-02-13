Свят

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

13 февруари 2026, 13:02
Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване
Джаред Кушнер   
Източник: ЕПА/БГНЕС

С илно класифицирана жалба от подател на сигнал срещу директора на националното разузнаване Тълси Габард произтича от прихванат разговор между двама чужди граждани, в който се споменават зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Кушнер – и отчасти Иран, според „Уолстрийт Джърнъл“ и „Ню Йорк Таймс“, цитирани от Newsweek.

Прихванатият разговор, събран от чуждо разузнаване и споделен със Съединените щати, се превърна в гореща точка в разузнавателната общност, след като възникнаха въпроси относно това колко широко е бил разпространен докладът. Подателят на сигнала твърди, че Габард е ограничила достъпа до разузнавателните данни и е забавила по-широкото им разпространение в шпионските агенции и до Конгреса.

Защо това е важно

Новината за жалбата и нейният очевиден застой поради съображения за национална сигурност породиха допълнителни опасения, че Габард е блокирала задълбочено разследване на твърденията в документа. Ако Кушнер е лицето в центъра на жалбата, това може да доведе до още по-щателна проверка, след като Генералният инспектор на офиса на директора на националното разузнаване (ODNI) и законодателите заявиха, че докладът е бил отхвърлен.

Какво трябва да знаете

Високопоставени служители на администрацията заявиха пред „Уолстрийт Джърнъл“, че твърденията, обсъждани в прихванатия разговор, са непотвърдени и в някои случаи доказуемо неверни. Други, запознати с материала, твърдят, че споменаването на Кушнер е засилило вниманието поради ролята му в чувствителни дипломатически усилия.

Жалбата на подателя на сигнала, подадена през май 2025 г., твърди, че Агенцията за национална сигурност (NSA) е засякла телефонен разговор между чуждестранни разузнавателни служители и лице, свързано с Тръмп. Вместо да позволи на NSA да разпространи своя разузнавателен доклад, се твърди, че Габард е занесла хартиено копие на доклада на началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и е наредила на NSA да предаде подробностите на нейния офис, вместо да ги публикува.

По това време от офиса на Габард настояха, че тя винаги е подкрепяла подателите на сигнали и тяхното право да подават жалби до Конгреса, „дори ако те са напълно неоснователни като тази“, заяви говорител в социалната мрежа X. След това на членовете на Конгреса бе даден достъп до силно редактирана версия на доклада.

Сега, според новите подробности, лицето, за което са изразени опасения, е Кушнер, споменат от двама чужди граждани, говорещи за Иран в разговор, прихванат от NSA. Служители, запознати с въпроса, твърдят, че е имало объркване дали Габард е целяла да запази споменаването на зетя на президента поверително, ограничавайки по този начин кръга на хората, които могат да видят жалбата.

Името на Кушнер първоначално е било заличено (редактирано) в доклада на NSA, но подателят на сигнала и други лица са го идентифицирали като субект на обсъждане между чужденците, които отчасти са обменяли клюки или спекулации за него.

По това време Кушнер е участвал в мирни преговори за Близкия изток, въпреки че няма официална роля в администрацията на Тръмп, като същевременно има бизнес интереси в региона. Това многократно е предизвиквало опасения за потенциални конфликти на интереси по време на двата мандата на Тръмп.

Какво казват хората

Кампанийната група „Граждани за етика“ заяви в сряда: „Джаред Кушнер е частно лице, което има милиарди инвестиции от чужди правителства. Той няма официална роля в администрацията на Тръмп и не подлежи на никакви етични правила. Тогава ЗАЩО се среща с президента на Израел заедно с президента Тръмп и двама секретари от кабинета?“

Републиканският сенатор от Арканзас Том Котън коментира на 5 февруари: „Прегледах тази жалба и начина, по който инспекторатът се е справил с нея. Съгласен съм и с двамата генерални инспектори: жалбата не е достоверна. Бяха предприети необходимите стъпки, за да се гарантира, че материалът е обработен и предаден правилно в съответствие със закона. Честно казано, това изглежда като пореден опит на критиците на президента да подкопаят политики, които не харесват.“

Какво следва

Не стана ясно веднага дали ще бъдат предприети по-нататъшни действия по доклада след последните разкрития, но адвокатът на подателя на сигнала писа до Габард в сряда, като я призова да сподели пълната жалба с Конгреса.

жалба от подател на сигнал Джаред Кушнер Тълси Габард прихванат разговор национална сигурност Иран администрация на Тръмп конфликт на интереси разузнавателна общност Агенция за национална сигурност
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 40 минути

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 41 минути

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 50 минути

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

,

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 55 минути

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 1 час

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 1 час

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 1 час

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 1 час

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

България Преди 1 час

<p>Dronamics пуска отбранителна платформа Black Swan</p>

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Технологии Преди 1 час

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

България Преди 2 часа

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

България Преди 2 часа

Не "за кого", а "защо" - новото ръководство ще цели да обърне фокуса, заяви той

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

По информация на полицията микробус е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб

,

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Хейли Бийбър надскочи „naked“ тренда с най-смелата си визия досега

Edna.bg

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Gong.bg

Созопол посреща лятна академия по художествена гимнастика

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg