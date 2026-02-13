Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

С илно класифицирана жалба от подател на сигнал срещу директора на националното разузнаване Тълси Габард произтича от прихванат разговор между двама чужди граждани, в който се споменават зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Кушнер – и отчасти Иран, според „Уолстрийт Джърнъл“ и „Ню Йорк Таймс“, цитирани от Newsweek .

Прихванатият разговор, събран от чуждо разузнаване и споделен със Съединените щати, се превърна в гореща точка в разузнавателната общност, след като възникнаха въпроси относно това колко широко е бил разпространен докладът. Подателят на сигнала твърди, че Габард е ограничила достъпа до разузнавателните данни и е забавила по-широкото им разпространение в шпионските агенции и до Конгреса.

Защо това е важно

Новината за жалбата и нейният очевиден застой поради съображения за национална сигурност породиха допълнителни опасения, че Габард е блокирала задълбочено разследване на твърденията в документа. Ако Кушнер е лицето в центъра на жалбата, това може да доведе до още по-щателна проверка, след като Генералният инспектор на офиса на директора на националното разузнаване (ODNI) и законодателите заявиха, че докладът е бил отхвърлен.

Какво трябва да знаете

Високопоставени служители на администрацията заявиха пред „Уолстрийт Джърнъл“, че твърденията, обсъждани в прихванатия разговор, са непотвърдени и в някои случаи доказуемо неверни. Други, запознати с материала, твърдят, че споменаването на Кушнер е засилило вниманието поради ролята му в чувствителни дипломатически усилия.

Жалбата на подателя на сигнала, подадена през май 2025 г., твърди, че Агенцията за национална сигурност (NSA) е засякла телефонен разговор между чуждестранни разузнавателни служители и лице, свързано с Тръмп. Вместо да позволи на NSA да разпространи своя разузнавателен доклад, се твърди, че Габард е занесла хартиено копие на доклада на началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и е наредила на NSA да предаде подробностите на нейния офис, вместо да ги публикува.

По това време от офиса на Габард настояха, че тя винаги е подкрепяла подателите на сигнали и тяхното право да подават жалби до Конгреса, „дори ако те са напълно неоснователни като тази“, заяви говорител в социалната мрежа X. След това на членовете на Конгреса бе даден достъп до силно редактирана версия на доклада.

Сега, според новите подробности, лицето, за което са изразени опасения, е Кушнер, споменат от двама чужди граждани, говорещи за Иран в разговор, прихванат от NSA. Служители, запознати с въпроса, твърдят, че е имало объркване дали Габард е целяла да запази споменаването на зетя на президента поверително, ограничавайки по този начин кръга на хората, които могат да видят жалбата.

Името на Кушнер първоначално е било заличено (редактирано) в доклада на NSA, но подателят на сигнала и други лица са го идентифицирали като субект на обсъждане между чужденците, които отчасти са обменяли клюки или спекулации за него.

По това време Кушнер е участвал в мирни преговори за Близкия изток, въпреки че няма официална роля в администрацията на Тръмп, като същевременно има бизнес интереси в региона. Това многократно е предизвиквало опасения за потенциални конфликти на интереси по време на двата мандата на Тръмп.

Какво казват хората

Кампанийната група „Граждани за етика“ заяви в сряда: „Джаред Кушнер е частно лице, което има милиарди инвестиции от чужди правителства. Той няма официална роля в администрацията на Тръмп и не подлежи на никакви етични правила. Тогава ЗАЩО се среща с президента на Израел заедно с президента Тръмп и двама секретари от кабинета?“

Републиканският сенатор от Арканзас Том Котън коментира на 5 февруари: „Прегледах тази жалба и начина, по който инспекторатът се е справил с нея. Съгласен съм и с двамата генерални инспектори: жалбата не е достоверна. Бяха предприети необходимите стъпки, за да се гарантира, че материалът е обработен и предаден правилно в съответствие със закона. Честно казано, това изглежда като пореден опит на критиците на президента да подкопаят политики, които не харесват.“

Какво следва

Не стана ясно веднага дали ще бъдат предприети по-нататъшни действия по доклада след последните разкрития, но адвокатът на подателя на сигнала писа до Габард в сряда, като я призова да сподели пълната жалба с Конгреса.