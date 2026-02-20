Любопитно

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

Шергар бил най-известният и ценен жребец в света

20 февруари 2026, 06:35
„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?
Източник: iStock

Ш ергар бил най-известният и ценен жребец в света. Когато въоръжени мъже го отвлекли от ирландски конезавод на 8 февруари 1983 г., BBC съобщило за сензационна криминална сага.

В една студена зимна нощ от елитна ферма за коне в Ирландия бил откраднат жребец с наградния статут на Шергар. „Светът на конните надбягвания бил свикнал с епизодични скандали, но това било нещо съвсем различно“, казал Никълъс Уичъл. „Имало чувство на огромно възмущение, че банда престъпници отвличала един от най-големите герои.“

По това време Шергар се установявал в нов живот в разплодния бизнес. Колкото по-силен бил един жребец, толкова по-висока била цената му. Шергар бил желан имот благодарение на победата си в Епсом Дерби през 1981 г. Докато той се носел към финала, коментаторът Питър Бромли се възхищавал, че останалите коне се виждали само с телескоп.

Копринените одежди на Шергар били в цветовете на неговия собственик, милиардера Ага Хан. През 2011 г. той разказал как гледката на победата останала запечатана в паметта му. „Две неща ме зашеметили: лекотата на движение и фактът, че той просто продължавал да се отдалечава“, споделил той.

Победите в Ирландското дерби потвърдили статута му на суперзвезда. Ага Хан оценил притежанието си на 10 милиона паунда и продал акции на международни инвеститори. След чудодейния си сезон, Шергар се пенсионирал в Ирландия – голям успех за местната индустрия, където родословието означавало всичко.

Като най-скъп жребец, той „покрил“ 44 кобили през 1982 г. В началото на 1983 г. сезонът му бил напълно резервиран, а акционерите очаквали печеливша година. Но на 8 февруари маскирани похитители нахлули.

Охраната била минимална. Семейството на коняря Джеймс Фицджералд било държано под дулото на пистолет, докато той товарел Шергар в ремарке. Похитителите му дали паролата „Крал Нептун“ за преговорите. Тъй като го сплашили, той не вдигнал тревога веднага.

В последвалата суматоха се провели спешни обаждания. Поради забавяне от осем часа, следата вече била изстинала. Детектив Джеймс Мърфи станал лице на разследването и откровено признал, че полицията не имала никакви улики.

Маскирани мъже и теории на конспирацията

Спекулациите за мотивите били навсякъде. Някои мислели, че конекрадци са искали жребеца за разплод, но идентификацията била твърде трудна. Друга теория гласяла, че конят е бил транспортиран за полковник Кадафи срещу оръжия за ИРА. ИРА била главният заподозрян заради серия отвличания за финансиране на дейността си.

Мотивът обаче били парите. Похитителите поискали 2 милиона паунда откуп. Акционерите се колебаели. Брайън Суини искал да плати, но лорд Дерби настоявал, че това би застрашило и други коне в бъдеще.

Издирването се прехвърлило в Белфаст, където журналисти получили обаждане от анонимен глас. Един от тях, Дерек Томпсън, отишъл в изолирана ферма. По пътя маскирани мъже спрели колата му, но се оказало, че това била полицията.

Томпсън провел множество разговори под полицейско наблюдение. Преговорите зациклили върху искането за снимка, доказваща, че Шергар е жив. Накрая похитителят казал: „Конят претърпял инцидент. Той е мъртъв“ и затворил.

Помощ от ясновидци и вечната мистерия

Според документален филм на BBC, тези обаждания вероятно били измама, докато истинските похитители преговаряли с офиса на Ага Хан. Три дни след отвличането дошло последното смразяващо съобщение, че всичко е приключило.

Журналистите се нуждаели от истории, а детектив Мърфи ги забавлявал с чара си, без да казва нищо конкретно. Той споделил, че е получил десетки предложения за помощ от ясновидци. Никълъс Уичъл дори пътувал до разрушено абатство след видение на медиум, но не открил нищо.

Местонахождението на Шергар се превърнало в една от големите неразгадани мистерии. Информатор от ИРА по-късно твърдял, че конят бил убит малко след отвличането, защото похитителите не могли да се справят с него. Никой не бил осъден, а случаят останал отворен.

Месеци по-късно Ага Хан кръстил новата си суперяхта „Шергар“. Той признал, че е гледал записа от победата стотици пъти. „Това било спомен, който никога не изчезнал“, завършил той.

Източник: BBC    
Шергар Отвличане Състезателен кон ИРА Неразгадана мистерия Откуп Жребец Ирландия Ага Хан Конни надбягвания
Последвайте ни
Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи“?

Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи“?

Използвате ли парола, генерирана от изкуствен интелект? Може би е време да я смените

Използвате ли парола, генерирана от изкуствен интелект? Може би е време да я смените

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

Пенсиите ще се осъвременят по Швейцарското правило

Пенсиите ще се осъвременят по Швейцарското правило

pariteni.bg
6 знака, че на кучето ви му е студено

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 10 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 11 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 10 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

Свят Преди 18 минути

Концентрациите на олово и други токсични елементи надвишават лимитите на ФАО (Организацията по прехрана и земеделие към ООН) за деца и могат да причинят дългосрочни здравословни проблеми

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

България Преди 7 часа

През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението, отчете Митов

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Свят Преди 9 часа

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Свят Преди 9 часа

И двете банки са определени като "проблемни"

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Свят Преди 11 часа

United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

Свят Преди 11 часа

Радарен срив на летище Атина

Радарен срив на летище Атина

Свят Преди 11 часа

Преди малко повече от месец гръцките власти затвориха въздушното пространство на страната

Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз

Йотова: Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз

България Преди 11 часа

Президентът: Можем да вървим напред само ако сме заедно

Гюров назначи Марин Райков и Ради Найденов за зам.-министри в МВнР

Гюров назначи Марин Райков и Ради Найденов за зам.-министри в МВнР

България Преди 12 часа

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Разпитаха българка по делото срещу Егисто От

Свят Преди 12 часа

Прокуратурата иска да докаже, че От е бил агент на руската ФСБ

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

Рецидивист на 24 г. блудствал с 12-годишно дете във Варна

България Преди 13 часа

Спрямо мъжа са предявени обвинения

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Иначе ще се случат лоши неща

<p>САЩ настояват за мащабно &quot;рестартиране&quot; на НАТО</p>

САЩ настояват за мащабно "рестартиране" на НАТО, включително прекратяване на мисията в Ирак

Свят Преди 14 часа

Натискът от страна на Вашингтон, който също така иска да намали мироопазващата операция в Косово, вътрешно е станал известен като "връщане към фабричните настройки", съобщиха четирима дипломати

Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

Кървава мистерия с шестима убити и самоубийство в САЩ

Свят Преди 14 часа

С полицията се свързало и семейството на заподозрения

Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

Четирима зверски пребили абитуриент в Монтана, вече са обвиняеми

България Преди 14 часа

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

България Преди 14 часа

Йорданов: Ако това е вярно, не можем да допуснем такъв представител в Министерски съвет

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

Edna.bg

Дъщерята на актьора Мариан Бачев напуска бащиното огнище

Edna.bg

САЩ детронира Канада - стана олимпийски шампион по хокей за жени

Gong.bg

Щутгарт помете Селтик, вече гледа към 1/8-финалите

Gong.bg

Гренландия - "Зелената земя", обгърната в сняг и лед (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg

59 г. от рождението на Кърт Кобейн: Историята на рок легендата, останала във вечността

Nova.bg