Вижте целите записи от камерите на хижа "Петрохан" в дните около трагедията

20 февруари 2026, 07:14
Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април
Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков
Какво е методът „Пхова", за който разкри София Андреева за „Петрохан"
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров"
Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб
Окултният код „Петрохан": Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

Р азследващите органи изпратиха до медиите записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Публикуваме целите материали, които ни бяха предоставени.

  • Данните обхващат период от три денонощия

В редакцията постъпиха записи от охранителни и наблюдателни камери, разположени в района на хижа „Петрохан“, които обхващат времевия диапазон от 31 януари до 2 февруари. 

Записите включват както дневни, така и нощни кадри, като времевите маркери позволяват проследяване на обстановката в района. Камерите са позиционирани така, че да обхващат подходите към хижата, паркинг зоната, прилежащите пътища и част от туристическите маршрути.

  • Какво се вижда на записите

От предоставените материали се установява движение на автомобили и отделни посетители в различни часове на денонощието, характерно за зимния сезон и променливите метеорологични условия в планинския проход. Част от кадрите показват намалена видимост заради мъгла, снеговалеж и силен вятър, което е типично за района през този период на годината.

В нощните часове камерите регистрират ограничена активност, като се наблюдават предимно преминаващи превозни средства по пътя, без продължително спиране в близост до обекта. Дневните записи показват краткотрайни посещения и маневри на автомобили в района.

  • Публикуваме материалите без редакторска намеса

С оглед прозрачност и обществен интерес публикуваме предоставените файлове в пълния им обем, без съкращения и без редакторска намеса в съдържанието. Заглавията на отделните видеа са запазени във вида, в който са получени, тъй като те съответстват на разположението на камерите и служат за по-лесна ориентация в хронологията на записите.

Редакцията не прави интерпретации извън видимото в кадрите. Целта е информацията да бъде представена в максимално автентичен вид, така че всеки да може сам да се запознае с наличните данни.

  1. камера: Път

  1. камера: Паркинг

  1. камера: Кръстопът

  1. камера: Задна порта

  1. камера: Горна верига

  1. камера: Бариера

Припомняме, че преди дни нова информация по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ беше съобщена на съвместна пресконференция на прокуратурата и МВР:

Всички доказателства, събрани до момента, и експертизите сочат, че при Петрохан става въпрос за самоубийство, а при Околчица за убийства и последвало самоубийство, заяви заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова. Продължаваме да изясняваме детайлите. Ако бъде изяснена различна фактическа обстановка от тази, ще си свършим работата, допълни тя.

Не е имало други хора при хижа „Петрохан“ в нощта, в която там са загинали трима души. По думите ѝ дейността на Ивайло Калушев през годините, както в България, така и в Мексико, се разследва от прокуратурата.  

Деян, подалият сигнала за случилото се при хижа „Петрохан“, е разпитан два пъти, като втория път - в присъствието на адвокат. Жена му също е разпитвана. Домът му е претърсен и отново с адвокат е иззет телефонът му. В момента Деян е в чужбина. Той има това право, тъй като е свидетел, а не обвиняем, каза още прокурор Наталия Николова. 

По време на пресконференцията беше показана и карта с разположението на камерите около хижата и по пътя към нея, с които полицията разполага. Част от тях са правели запис единствено, когато са засичали движение. Полицията е иззела записите от шест камери. 

Бяха показани видео записи както от деня на смъртта на тримата, така и от дни преди това. На тях се забелязва йерархично поведение в групата, живяла там. Вижда се кога свидетелят Деян, който е подал сигнала за пожара в хижата, отива там и в последствие кога пристига полицията. 

Ивайло Иванов има две огнестрелни рани в главата – едната с вход под брадичката, другата с вход лявото слепоочие и изход дясното. По наличните данни той не е употребявал алкохол в близките до смъртта си часове, каза по време на пресконференцията заместник директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) старши комисар Иван Маджаров.

Началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов обясни, че изстрелът под брадичката е „разрушил лицевия масив на пострадалия“, но той е останал в съзнание. Затова свидетелства наличието на кръв в стомаха, той е имал волеви действия. Вторият изстрел е причинил смъртта, каза още Папалезов. По неговите думи повърхностното нараняване на четвъртия пръст на лявата му ръка може да бъде причинено от отката на оръжието при недобър захват. Той също не е употребявал алкохол.

Маждаров представи и част от разпитите по случаите. Бащата на Николай Златков е посочил, че синът му не е искал да ходи на училище, защото е имал проблеми там. Николай е бил местен от няколко различни училища.

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете й са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство. 

