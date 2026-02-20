Любопитно

В кухнята има неща, които натрупват мръсотия и бактерии по-бързо, отколкото си мислите

20 февруари 2026, 06:36
Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии
Източник: iStock

В кухнята има неща, които натрупват мръсотия и бактерии по-бързо, отколкото си мислите. Редовната подмяна на тези предмети помага да се избегне увреждане на организма и да се запази качеството на храната.

Повредени съдове за готвене с незалепващо покритие

Списание Heliyon заявява, че съдовете за готвене с незалепващо покритие като цяло са безопасни, когато се използват правилно, но трябва да избягвате тиган с повредено незалепващо покритие.

Когато незалепващото покритие се надраска или прегрее, то може да се разруши, което увеличава потенциала за миграция на химикали и отделяне на частици.

Незалепващите тигани трябва да се изхвърлят, когато повърхността им се надраска, обели или загуби незалепващите си свойства по време на готвене.

По-добре е да преминете към керамични, неръждаеми или чугунени съдове за готвене. Ако решите да си купите нов незалепващ тиган, поддържайте температурата на готвене под 240°C, за да запазите целостта на покритието.

Пластмасови контейнери за съхранение на храна

Такива контейнери са удобни, но могат да отделят милиони или дори милиарди микропластмасови и нанопластмасови частици в храната, особено при нагряване.

Претоплянето, затоплянето в микровълнова фурна или продължителната употреба на пластмасови материали, предназначени за контакт с храни, може да увеличи миграцията на частици в храната.

Изхвърлете всички, които са деформирани, напукани, обезцветени или са били многократно изложени на висока температура. Като по-безопасни алтернативи използвайте съдове, изработени от стъкло, неръждаема стомана или силикон за хранителни цели, особено за повторно затопляне или дългосрочно съхранение.

Износени дъски за рязане

Пластмасовите дъски за рязане могат да отделят микропластмаси в храни като месо, риба и зеленчуци с течение на времето. Силно износените дървени дъски за рязане също могат да представляват риск за здравето.

Дълбоките разрези в дъските, особено пластмасовите и дървените, могат да съдържат бактерии и да затруднят цялостното им почистване.

Министерството на земеделието на САЩ съветва, че ако дъските за рязане имат дълбоки пукнатини, видими следи от износване или постоянни миризми дори след почистване, е време да ги смените. За да намалите риска от кръстосано замърсяване, използвайте отделни дъски за рязане за сурово месо и морски дарове.

Важно е дъските да бъдат старателно измити и дезинфекцирани между употребите.

Гъби

Вредните бактерии, като салмонела , могат да оцелеят повече от седмица в кухненски гъби за многократна употреба. Тяхната топла, влажна структура насърчава бързия растеж на микробите и лесното им пренасяне върху ръцете, съдовете и повърхностите.

Необходимо е кухненските гъби да се дезинфекцират ежедневно или да се сменят поне веднъж седмично, за да се избегне разпространението на потенциално вредни микроби.

Кухненски кърпи

Неправилното пране на кърпи може да увеличи рисковете за здравето, особено ако се съхраняват мокри или се използват многократно без пране.

Перете кърпите често на високи температури и ги подсушавайте добре, за да ограничите растежа на бактериите.

Източник: rbc.ua    
