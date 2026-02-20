Звездата от "Анатомията на Грей" Ерик Дейн почина на 53-годишна възраст

Е рик Дейн, актьорът, известен с незабравими телевизионни роли в сериали като „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, е починал. Той беше на 53 години.

Семейството на Дейн предостави изявление на списание People, в което обяви смъртта му след „смела борба с амиотрофична латерална склероза (АЛС)“ – болестта, за която той разкри през април 2025 г., че е бил диагностициран.

„С тежки сърца съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед (19 февруари) след смела борба с АЛС. Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, преданата си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят“, се казва в изявлението на семейството пред People.

„През целия си път с АЛС Ерик се превърна в страстен застъпник за повишаване на осведомеността и изследванията, решен да промени живота на другите, които се сблъскват със същата борба. Ще ни липсва много и ще го помним с любов завинаги. Ерик обожаваше феновете си и е вечно благодарен за проявената любов и подкрепа, които получи. Семейството моли за уединение, докато преминава през този невъзможен момент“, се допълва в него.

АЛС, известна още като моторно-невронно заболяване, е нелечимо състояние, което засяга нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък и с времето води до нарастваща мускулна парализа, съобщи „Индипендънт“.

Eric Dane has passed away. Rest in peace ❤️ He lost his battle with ALS pic.twitter.com/oYthx2Rkpy — Bye Wig Hello Drama (@HousewivesHub) February 20, 2026

Дейн се ожени за актрисата Ребека Гейхарт през октомври 2004 г. и двамата имат две дъщери. Гейхарт подаде молба за развод през 2018 г., посочвайки „непреодолими различия“, но прекрати процедурата след диагнозата на Дейн.

„Ние сме най-добри приятели. Много сме близки. Ние сме страхотни съродители. Мисля, че е важно да не гледаме на една връзка, която приключва, като на провал. Това не беше провал. Беше огромен успех. Бяхме женени, тоест, все още сме женени, но заедно сме от 15 години и имаме две красиви деца, така че мисля, че това е успешна връзка и така я възприемаме“, каза Гейхарт през април 2025 г.

Дейн е роден в Сан Франциско на 9 ноември 1972 г. В гимназията е бил спортист, част от отбора по водна топка, но открива любовта си към актьорството, когато е избран за роля в постановката на Артур Милър „Всички мои синове“.

Премества се в Лос Анджелис и на 19-годишна възраст получава първата си телевизионна роля в тийнейджърския ситком „Спасени от звънеца“ (Saved by the Bell), където играе Тад Поуг, бивш приятел на героинята на Лия Ремини, Стейси Карози.

След това Дейн получава малки роли в The Wonder Years, „Роузън“ и „Женени с деца“, преди да получи постоянна роля в медицинската драма Gideon's Crossing през 2000 г. След това има значителна роля като собственика на вестник Джейсън Дийн в петия и шестия сезон на фентъзи сериала „Чародейките“.

Eric Dane dies at the age of 53 following his ALS diagnosis.

Good night Legend 👼 pic.twitter.com/dxDJ9raSL7 — iamtakudzwa (@taku_dzwa1) February 20, 2026

Вероятно е най-известен с ролята си на д-р Марк Слоун в „Анатомията на Грей“, герой с прякор „МакСтийми“. Той се появява за първи път във втория сезон и става основен член на актьорския състав, докато героят му не е убит в деветия сезон.

Филмовите му роли включват ролята на Мултипълмен в „Х-Мен: Последният сблъсък“ от 2006 г., и участие в романтичната комедия „Денят на влюбените“ от 2010 г.

Дейн се представя пред нова публика през 2019 г., когато е избран за ролята на Кал Джейкъбс, баща, който крие факта, че е гей, в тийнейджърската драма „Еуфория“. В интервюта той споделя колко неудобно му е било да носи протеза, за да симулира голота.

През септември 2025 г. Дейн се оттегля от представянето на награда на церемонията „Еми“ малко преди началото ѝ. Във видео изявление, споделено по-късно, той изразява подкрепата си за благотворителната организация I Am ALS и кампанията им Push for Progress за намиране на „най-бързия път към лек“.

Едно от последните му участия на екрана беше през ноември, когато гостува в медицинската драма Brilliant Minds на NBC. Той изигра ролята на Матю Рамати, пожарникар, който се бори да сподели диагнозата си АЛС със семейството си. Епизодът хвърли светлина върху някои от симптомите на невродегенеративното заболяване, като героят на Дейн губи способността да използва ръцете си и се бори да диша с помощта на тръба.