Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран

А мериканската армия се подготвя за възможността от продължителни, продължаващи седмици операции срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп нареди атака, казаха двама американски официални представители пред агенция Ройтерс (Reuters), в това, което може да се превърне в далеч по-сериозен конфликт, отколкото е наблюдаван преди между страните.

Разкритието от официалните представители, които говориха при условие на анонимност поради чувствителния характер на планирането, повишава важността на текущата дипломация между Съединените щати и Иран.

Американски и ирански дипломати проведоха разговори в Оман миналата седмица в опит да възобновят дипломацията относно ядрената програма на Техеран, след като Тръмп струпа военни сили в региона, повишавайки опасенията от нови военни действия.

Американски официални представители заявиха в петък, че Пентагонът изпраща допълнителен самолетоносач в Близкия изток, добавяйки още хиляди войници заедно с изтребители, разрушители с управляеми ракети и друга огнева мощ, способна да извършва атаки и да се защитава срещу тях.

Тръмп, говорейки пред американски войници в петък в база в Северна Каролина, каза, че „е било трудно да се сключи сделка“ с Иран. „Понякога трябва да има страх. Това е единственото нещо, което наистина ще доведе до решаване на ситуацията“, каза Тръмп.

Попитана за коментар относно подготовката за потенциално продължителна американска военна операция, говорителката на Белия дом Анна Кели каза: „Президентът Тръмп има всички опции на масата по отношение на Иран“. „Той изслушва различни гледни точки по всеки даден въпрос, но взема окончателното решение въз основа на това, което е най-добро за нашата страна и националната ни сигурност“, каза Кели.

Пентагонът отказа коментар.

САЩ изпратиха два самолетоносача в региона миналата година, когато извършиха удари срещу ирански ядрени обекти. Въпреки това, юнската операция „Midnight Hammer“ по същество беше еднократна американска атака, като стелт бомбардировачи летяха от Съединените щати, за да нанесат удари по ирански ядрени съоръжения. Иран предприе много ограничен ответен удар по американска база в Катар.

Рисковете се увеличават

Планирането, което се извършва този път, е по-сложно, казаха официалните представители. При продължителна кампания американската армия може да удари ирански държавни и силови структури, не само ядрена инфраструктура, каза един от официалните представители. Официалният представител отказа да предостави конкретни подробности.

Експерти казват, че рисковете за американските сили биха били далеч по-големи при такава операция срещу Иран, който разполага с внушителен арсенал от ракети. Ответните ирански удари също увеличават риска от регионален конфликт.

Същият официален представител каза, че Съединените щати напълно очакват Иран да отвърне, което да доведе до размяна на удари и ответни действия за определен период от време.

Белият дом и Пентагонът не отговориха на въпроси относно рисковете от ответни действия или регионален конфликт.

Тръмп многократно е заплашвал да бомбардира Иран заради неговите ядрена и балистична ракетна програми и потискането на вътрешното несъгласие. В четвъртък той предупреди, че алтернативата на дипломатическо решение би „била много травматична, много травматична“.

Иранските Революционни гвардейци предупредиха, че в случай на удари по иранска територия, те биха могли да отвърнат срещу всяка американска военна база. САЩ поддържат бази в целия Близък изток, включително в Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Обединените арабски емирства и Турция.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се срещна с Тръмп за разговори във Вашингтон в сряда, заявявайки, че ако бъде постигнато споразумение с Иран, „то трябва да включва елементите, които са жизненоважни за Израел.“

Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху своята ядрена програма в замяна на вдигане на санкциите, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.