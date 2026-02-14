Свят

Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран

„Понякога трябва да има страх. Това е единственото нещо, което наистина ще доведе до решаване на ситуацията“, казва американският президент Доналд Тръмп

14 февруари 2026, 07:37
Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран
Източник: iStock/Guliver Images

А мериканската армия се подготвя за възможността от продължителни, продължаващи седмици операции срещу Иран, ако президентът Доналд Тръмп нареди атака, казаха двама американски официални представители пред агенция Ройтерс (Reuters), в това, което може да се превърне в далеч по-сериозен конфликт, отколкото е наблюдаван преди между страните.

Разкритието от официалните представители, които говориха при условие на анонимност поради чувствителния характер на планирането, повишава важността на текущата дипломация между Съединените щати и Иран.

Американски и ирански дипломати проведоха разговори в Оман миналата седмица в опит да възобновят дипломацията относно ядрената програма на Техеран, след като Тръмп струпа военни сили в региона, повишавайки опасенията от нови военни действия.

Американски официални представители заявиха в петък, че Пентагонът изпраща допълнителен самолетоносач в Близкия изток, добавяйки още хиляди войници заедно с изтребители, разрушители с управляеми ракети и друга огнева мощ, способна да извършва атаки и да се защитава срещу тях.

Тръмп, говорейки пред американски войници в петък в база в Северна Каролина, каза, че „е било трудно да се сключи сделка“ с Иран. „Понякога трябва да има страх. Това е единственото нещо, което наистина ще доведе до решаване на ситуацията“, каза Тръмп.

Попитана за коментар относно подготовката за потенциално продължителна американска военна операция, говорителката на Белия дом Анна Кели каза: „Президентът Тръмп има всички опции на масата по отношение на Иран“. „Той изслушва различни гледни точки по всеки даден въпрос, но взема окончателното решение въз основа на това, което е най-добро за нашата страна и националната ни сигурност“, каза Кели.

Пентагонът отказа коментар.

САЩ изпратиха два самолетоносача в региона миналата година, когато извършиха удари срещу ирански ядрени обекти. Въпреки това, юнската операция „Midnight Hammer“ по същество беше еднократна американска атака, като стелт бомбардировачи летяха от Съединените щати, за да нанесат удари по ирански ядрени съоръжения. Иран предприе много ограничен ответен удар по американска база в Катар.

Рисковете се увеличават

Планирането, което се извършва този път, е по-сложно, казаха официалните представители. При продължителна кампания американската армия може да удари ирански държавни и силови структури, не само ядрена инфраструктура, каза един от официалните представители. Официалният представител отказа да предостави конкретни подробности.

Експерти казват, че рисковете за американските сили биха били далеч по-големи при такава операция срещу Иран, който разполага с внушителен арсенал от ракети. Ответните ирански удари също увеличават риска от регионален конфликт.

Същият официален представител каза, че Съединените щати напълно очакват Иран да отвърне, което да доведе до размяна на удари и ответни действия за определен период от време.

Белият дом и Пентагонът не отговориха на въпроси относно рисковете от ответни действия или регионален конфликт.

Тръмп многократно е заплашвал да бомбардира Иран заради неговите ядрена и балистична ракетна програми и потискането на вътрешното несъгласие. В четвъртък той предупреди, че алтернативата на дипломатическо решение би „била много травматична, много травматична“.

Иранските Революционни гвардейци предупредиха, че в случай на удари по иранска територия, те биха могли да отвърнат срещу всяка американска военна база. САЩ поддържат бази в целия Близък изток, включително в Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Обединените арабски емирства и Турция.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се срещна с Тръмп за разговори във Вашингтон в сряда, заявявайки, че ако бъде постигнато споразумение с Иран, „то трябва да включва елементите, които са жизненоважни за Израел.“

Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху своята ядрена програма в замяна на вдигане на санкциите, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

По темата

Източник: Reuters    
Американско ирански конфликт военни операции иранска ядрена програма дипломация САЩ Иран Доналд Тръмп Близък изток Пентагон военно струпване рискове от регионален конфликт ирански балистични ракети
Последвайте ни
„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

Какво наистина иска всяка зодия за Свети Валентин

Какво наистина иска всяка зодия за Свети Валентин

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Mercedes подготвя „нещо невиждано“ за следващия си градски модел

Mercedes подготвя „нещо невиждано“ за следващия си градски модел

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 2 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Русия може никога да не е готова за мир в Украйна</p>

Русия може никога да не е готова за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

„Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства“, каза посланик Матю Уитакър

,

Свети Валентин: От древен ритуал до глобален празник на любовта

Любопитно Преди 2 часа

В днешно време Денят на влюбените предлага безброй начини за празнуване

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Свят Преди 10 часа

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

Свят Преди 11 часа

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия"

<p>Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи в Париж, простреляха го</p>

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Свят Преди 11 часа

Мъжът е откаран в болница

<p>Гроси&nbsp;разкри възможно ли е сключване&nbsp;на споразумение между МААЕ и Иран</p>

Рафаел Гроси: Сключването на споразумение между МААЕ и Иран е "възможно"

Свят Преди 11 часа

Иран отказа достъп на МААЕ до бомбардираните ядрени обекти през ноември миналата година, като заяви, че иска да ги включи "в нова рамка"

<p>Преди години: Калушев е живял в къща в село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари</p>

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

България Преди 12 часа

Мъжът имал адресна регистрация в селото почти 10 години

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Свят Преди 12 часа

Американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Свят Преди 13 часа

Опитният бивш германски дипломат реши да се пошегува по време на встъпителната си реч с придобилите популярност слънчеви очила на френския президент

BYD Dolphin Surf е най-евтиният електромобил, който се предлага на българския пазар със стартова цена от 20 050евро с ДДС

Гигантът BYD вече официално е представен в България

Технологии Преди 14 часа

Световният лидер в продажбата на електрифицирани автомобили ще бъде официално представен в България от „Авто Юнион“

<p>Европа трябва да говори &quot;в един глас&quot; с Путин</p>

Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори "в един глас" с Путин

България Преди 14 часа

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора

<p>Йотова:&nbsp;Европа беше &bdquo;във ваканция&ldquo; и е време да се събудим</p>

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

България Преди 14 часа

Президентът е провела срещи с Антониу Коща и с Николай Младенов

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

България Преди 15 часа

Трафикът се осъществява по обходен маршрут по път II-18 на Софийския околовръстен път и се регулира от пътна полиция

<p>Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София</p>

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

България Преди 15 часа

Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, каза, че ще обжалва, тъй като не са съгласни с изводите на съда

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Свят Преди 15 часа

Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

Любопитно Преди 16 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Нова двойка лешояди в Родопите за Деня на любовта

sinoptik.bg
1

Над 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

От Япония до Италия: Изненадващите традиции за Свети Валентин

Edna.bg

Дневен хороскоп за 14 февруари, събота

Edna.bg

Двубой с привкус на реванш, Ливърпул приема Брайтън за ФА Къп

Gong.bg

Левски с три варианта за нов защитник

Gong.bg

Митове, легенди и любов: Защо на празника на влюбените почитаме точно Свети Валентин

Nova.bg

Трифон Зарезан – когато лозата събужда годината, а виното събира общността

Nova.bg