Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Той изрази тази позиция броени часове след преговорите между представители на Вашингтон и Техеран в Женева

18 февруари 2026, 09:36
Източник: Getty

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс отново изрази позицията, че САЩ се стремят да попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие след новия кръг от преговори, които се състояха в Женева, предаде ДПА.

Президентът Доналд Тръмп "има много възможности и редица инструменти", за да гарантира, че Ислямската република няма да разполага с оръжия за масово унищожение, каза Ванс в интервю за телевизия "Фокс нюз". Американският вицепрезидент обвини Техеран, че проявява интерес и към закупуването на ядрено оръжие и предупреди, че това също ще бъде предотвратено.

Иран отхвърля твърденията, че тайно се опитва да разработи ядрени оръжия и посочва, че има право да използва ядрена енергия за мирни цели. 

Ванс изрази тази позиция броени часове след преговорите между представители на Вашингтон и Техеран в Женева. Първият кръг от преговорите за намаляване на напрежението между двете държави се състоя по-рано този месец в оманската столица Маскат.

Напрежението между САЩ и Ислямската ескалира, след като през януари Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби пътува към Иран. През последните седмици в региона бяха разположени американски военни кораби. 

Източник: БТА/Николай Велев    
