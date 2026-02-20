МААЕ: Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

К онтролираната от Русия Запорожка АЕЦ в югоизточната част на Украйна работи на единствения си останал външен електропровод поради прекъсване на резервна линия преди повече от седмица, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс.

В изявление генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че електропроводът „Феросплавна-1“ е прекъснал работа на 10 февруари, „според съобщенията - в резултат на военна дейност“.

Централата, най-голямата в Европа с шест реактора, в момента работи само с външно захранване от електропровода „Днепровски“, допълни той.

In the Velykyi Burluk direction, both Russian and Ukrainian forces have advanced.



In the south, after repelling Russian attacks on the approaches to Khatnje, Ukrainian forces were able to re-establish control over the remaining positions on the western edge of the gulley, before… pic.twitter.com/gH2Z8rxiql — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) February 20, 2026

Централата, превзета от руските сили през първите седмици след инвазията им в Украйна, не генерира електричество, но се нуждае от енергия, за да поддържа ядрения материал охладен и да предотврати авария.

Русия и Украйна редовно се обвиняват взаимно във военна дейност в близост до централата, което би могла да застраши ядрената безопасност. Двете външни линии на централата са прекъсвали няколко пъти, което е принуждавало обекта да разчита на дизелови генератори.

Гроси заяви, че постоянно назначените в района наблюдателите на МААЕ се опитват да получат информация за щетите, но ограниченията за сигурност са им попречили да получат достъп до разпределителната станция на централата.

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

„МААЕ е готова да докладва точно за естеството на щетите и всяко въздействие върху ядрената безопасност и сигурност“, заяви Гроси.

Контролът над централата е ключов момент в преговорите между Украйна и Русия за уреждане на близо четиригодишния конфликт.

Киев предложи Запорожката централа да се управлява от Украйна и САЩ, което Русия отхвърля като неприемливо.