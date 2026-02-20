Свят

МААЕ: Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

Централата, най-голямата в Европа с шест реактора, в момента работи само с външно захранване от електропровода „Днепровски“

20 февруари 2026, 08:20
МААЕ: Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод

К онтролираната от Русия Запорожка АЕЦ в югоизточната част на Украйна работи на единствения си останал външен електропровод поради прекъсване на резервна линия  преди повече от седмица, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс.

В изявление генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че електропроводът „Феросплавна-1“ е прекъснал работа на 10 февруари, „според съобщенията - в резултат на военна дейност“.

Централата, най-голямата в Европа с шест реактора, в момента работи само с външно захранване от електропровода „Днепровски“, допълни той.

Централата, превзета от руските сили през първите седмици след инвазията им в Украйна, не генерира електричество, но се нуждае от енергия, за да поддържа ядрения материал охладен и да предотврати авария.

Русия и Украйна редовно се обвиняват взаимно във военна дейност в близост до централата, което би могла да застраши ядрената безопасност. Двете външни линии на централата са прекъсвали няколко пъти, което е принуждавало обекта да разчита на дизелови генератори.

Гроси заяви, че постоянно назначените в района наблюдателите на МААЕ се опитват да получат информация за щетите, но ограниченията за сигурност са им попречили да получат достъп до разпределителната станция на централата.

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

„МААЕ е готова да докладва точно за естеството на щетите и всяко въздействие върху ядрената безопасност и сигурност“, заяви Гроси.

Контролът над централата е ключов момент в преговорите между Украйна и Русия за уреждане на близо четиригодишния конфликт.

Киев предложи Запорожката централа да се управлява от Украйна и САЩ, което Русия отхвърля като неприемливо.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Запорожка АЕЦ МААЕ Ядрена безопасност Военна дейност Електропроводи Руски контрол Украйна Рафаел Гроси Енергийна сигурност Конфликт
