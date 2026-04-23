Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви пред специалния пратеник на Южна Корея Чон Бьон-ха, че Израел и САЩ носят отговорност на последиците от войната в Близкия изток, предаде "Ройтерс", като се позова на изявление на иранското външно министерство. (*Във видеото: Иран плени два кораба в Ормузкия проток)

Южна Корея за конфликта в Близкия изток: Трябва да се реагира превантивно

Арагчи и Чон се срещнаха вчера в Техеран, като обсъдиха ситуацията в Близкия изток и актуални въпроси от отношенията между Ислямската република и Южна Корея.

"Специалният пратеник подчерта необходимостта от осигуряване на свободно корабоплаване в Ормузкия пролив“, пише в изявление на южнокорейското правителство, цитирано от ТАСС.

Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток

Сеул помоли Техеран да "прояви интерес" към осигуряването на безопасността на 40 нейни граждани, пребиваващи в Иран, както и на 26 кораба, които са блокирани в Персийския залив.

Южнокорейското външното министерство отбелязва, че специалният пратеник е в Иран от 11 април и вече се е срещнал с редица държавни служители.

Арабските страни: Иран трябва да бъде спрян

Южна Корея досега внасяше около 70% от петрола си от страните от Персийския залив, като почти всички доставки минаваха през Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.