България

Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 15:37
Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино
Източник: БГНЕС

К амион за сметоизвозване блъсна 77-годишна жена от село Добротич, която е починала вследствие на пътнотранспортното произшествие.

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Инцидентът е станал вчера, около 9:50 часа, в съседното село Ветрино, съобщиха от ОДМВР - Варна.

Възрастната жена е пресичала на пешеходна пътека, когато камионът я е блъснал.

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Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на шофьора на моторното превозно средство са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

Автор: Николай Киров
Източник: ОДМВР - Варна    
пътнотранспортно произшествие Ветрино пешеходна пътека
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