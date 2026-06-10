Камион помете жена на пешеходна пътека във Ветрино

К амион за сметоизвозване блъсна 77-годишна жена от село Добротич, която е починала вследствие на пътнотранспортното произшествие.
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Инцидентът е станал вчера, около 9:50 часа, в съседното село Ветрино, съобщиха от ОДМВР - Варна.
Възрастната жена е пресичала на пешеходна пътека, когато камионът я е блъснал.
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Пробите за наличие на алкохол и наркотични вещества на шофьора на моторното превозно средство са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.