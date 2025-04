Абас Арагчи: Преките прегори със САЩ по иранската ядрена програма няма да имат смисъл

П реки преговори със САЩ за иранската ядрена програма "няма да имат никакъв смисъл", заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Франс прес.

Изявлението му е в отговор на предложението на американския президент Доналд Тръмп, който поиска Вашингтон и Техеран да започнат директни преговори по иранската ядрена програма и заплаши да бомбардира страната, ако дипломатическите усилия се провалят.

"Преките преговори със страна, която постоянно заплашва да използва сила и която изразява противоречиви позиции чрез различни свои служители, не биха имали смисъл", заяви днес Арагчи, цитиран в изявление на Министерството, което оглавява.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on Sunday said direct negotiations with the United States would be "meaningless", after US President Donald Trump said he would prefer direct talks with the Islamic republic.

"Direct negotiations would be meaningless with a party that… pic.twitter.com/WZoYnmsOjS