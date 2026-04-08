Свят

Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви в социалната мрежа X, че ако бъдат прекратени ударите срещу Ислямската република, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции".

"Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения", пише още Арагчи.

Изявлението бе разпространено малко след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че след разговор с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и с пакистанския фелдмаршал Асим Мунир се е съгласил да спре нападенията срещу Иран в срок от две седмици. 

В публикацията си в X Арагчи изказа благодарност към Шариф и Мунир "за техните неуморни усилия за прекратяване на войната в региона".

Междувременно Израел съобщи, че е бил подложен на ракетен огън рано тази сутрин, след като САЩ и Иран обявиха спиране на огъня, предаде ДПА. 

Израелският новинарски сайт "Уайнет" (Ynet) съобщи за удари срещу градовете Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно в централната и в южната част на Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местни жители казват, че са чули силни експлозии. 

Израелската армия заяви в Telegram, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са задействани, за да отразят атаката.   

Източник: БТА, Николай Велев    
Абас Арагчи Иран САЩ Израел Тръмп удари война
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

