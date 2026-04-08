Абас Арагчи: Ако ударите спрат, Иран също ще преустанови отбранителните си действия

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви в социалната мрежа X, че ако бъдат прекратени ударите срещу Ислямската република, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции".

"Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения", пише още Арагчи.

Изявлението бе разпространено малко след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че след разговор с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и с пакистанския фелдмаршал Асим Мунир се е съгласил да спре нападенията срещу Иран в срок от две седмици.

В публикацията си в X Арагчи изказа благодарност към Шариф и Мунир "за техните неуморни усилия за прекратяване на войната в региона".

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Междувременно Израел съобщи, че е бил подложен на ракетен огън рано тази сутрин, след като САЩ и Иран обявиха спиране на огъня, предаде ДПА.

Израелският новинарски сайт "Уайнет" (Ynet) съобщи за удари срещу градовете Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно в централната и в южната част на Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местни жители казват, че са чули силни експлозии.

Израелската армия заяви в Telegram, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са задействани, за да отразят атаката.