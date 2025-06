Иран: Основната цел на удара, засегнал израелска болница, беше военен обект

И ран заяви, че основната цел на ракетното нападение, при което беше поразена болница в южен Израел, е била израелска военна и разузнавателна база, а не самото здравно заведение, предаде Франс прес.

(Във видеото: Защо Израел удари Иран точно сега?)

Болницата „Сорока“ в Беер Шева и два града близо до Тел Авив бяха ударени от ирански ракетен обстрел. По последни данни на израелските спасителни служби, най-малко 47 души са били ранени при атаките.

Iranian media:

The main target of the attack was the Israeli army’s central command and intelligence headquarters

The targeted facility houses thousands of soldiers, digital command systems, and cyber warfare operations

Military infrastructure was hit precisely, and Soroka… pic.twitter.com/iRYhUnINuM