Иран предупреди САЩ: Твърд отговор при пряка намеса

И ран предупреди САЩ, че ако се замесят директно в израелската военна кампания срещу него, той ще им даде твърд отговор, предаде Ройтерс.

(Във видеото: Защо Израел удари Иран точно сега?)

Иран разглежда САЩ като "съучастник в това, което прави Израел", каза днес иранският постоянен представител при европейската ент ООН в Женева Али Бахрейни.

Израел започна да нанася най-мащабните въздушните удари в историята си срещу Иран в петък, след като заяви, че е достигнал до заключение, че Техеран е "на ръба да се сдобие с ядрено оръжие".

До момента САЩ предприеха само непреки действия в конфликта, включително като помогнаха за сваляне на балистичните ракети, изстреляни срещу Израел. Освен това Вашингтон разполага повече самолетоносачи и военни самолети в Близкия изток, съобщиха трима американски източника пред Ройтерс.

Иран отправи ядрено предупреждение към Израел

Бахрейни заяви, че Иран ще отговори твърдо и на израелските удари.

"Няма да покажем никакво колебание в защитата на нашия народ, сигурност и територия – ще отговорим сериозно и твърдо, без ограничения", подчерта той.

Хиляди хора продължават и днес да бягат от столицата Техеран и други големи ирански градове, докато размяната на въздушни удари между Израел и Иран продължава, отбеляза Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп призова Техеран за безусловна капитулация.

