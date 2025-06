Най-високо ниво на тревога в Бали, отмениха полети

Н яколко полета до и от индонезийския курортен остров Бали са отменени или отложени след изригването на един от най-активните вулкани в страната, съобщава Би Би Си (BBC).

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки на остров Флорес изхвърли кула от пепел на повече от 11 км в небето в 17:35 ч. местно време във вторник,

съобщи агенцията по вулканология на страната. Няма съобщения за жертви. Властите са обявили най-високото ниво на тревога и са посъветвали жителите да избягват дейности в радиус от 7 км около кратера.

Air India, Air New Zealand, Jetstar, Juneyao Airlines, Singapore Airlines и Virgin Australia бяха сред тези, които отмениха полети до и от Бали, разположен западно от Флорес. Данните за полетите от международното летище I Gusti Ngurah Rai по обяд в сряда показват, че над 20 полета са отменени заради вулкана. Няколко вътрешни полета на AirAsia, излитащи за Флорес, също са отменени.

Вулканът с два върха изригна няколко пъти през ноември, убивайки девет души и принуждавайки хиляди да бягат.

