Израел унищожи два от последните F-14 на Иран при удар с дронове

И зраелските отбранителни сили (IDF) публикуваха зрелищни кадри, показващи как израелските военновъздушни сили унищожават два от последните останали F-14 Tomcat на Иран – емблематични американски изтребители, добили световна популярност от филма "Top Gun", предаде New York Post.

Видеоклиповете, заснети от въздуха, запечатват момента, в който двата самолета, произведени в САЩ, са взривени при израелски удари с дронове на летище близо до Техеран.

И двата корпуса на самолетите са напълно унищожени във видеоклиповете, които показват огромни огнени кълба, издигащи се от мястото на ударите.

"Тези самолети бяха предназначени да прихващат израелски самолети," написаха IDF в публикация в социалната мрежа X, придружаваща кадрите.

Israel destroys one of Iran’s last remaining F-14 Tomcats — iconic US fighter jet from ‘Top Gun’ https://t.co/PEsYqlTAZS pic.twitter.com/aHWN6mgaz0