Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Педро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания

5 март 2026, 06:34
Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп
Източник: iStock

П едро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания. Зад поведението на Санчес има ясна стратегия, казват политолози, съобщи Deutsche Welle.

"Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Напрежението между Мадрид и Вашингтон ескалира, след като правителството на Испания отказа да позволи на американската армия да използва военни бази в страната за удари срещу Иран. Тръмп дори заплаши европейския си партньор, че просто "ще долетят и ще ползват базите". В същото време този уикенд редица военни самолети на САЩ напуснаха Испания и се пренасочиха към други европейски бази, включително "Рамщайн" в Германия, както сочи проверка на "Политико".

"Не на страната на аятоласите, а на международното право"

Испанският премиер Педро Санчес побърза да отговори. "Не на нарушаването на международното право. Не на разбирането, че светът може да реши проблемите си само с бомби. И накрая - не на повтарянето на грешки от миналото", заяви Санчес, като допълни, че позицията на правителството може да бъде резюмирана в няколко думи: "Не на войната". Той припомни позицията на Испания за руската агресия в Украйна и военния отговор на Израел след атаките на Хамас на 7 октомври 2023, които страната му осъди. "Въпросът не е дали сме на страната на аятоласите - никой не е", подчерта Санчес. "Въпросът е дали сме за мира и международното право."

Въшният министър на Испания Хосе Мануел Албарес защити позицията на правителството: "Военните действия на Съединените щати и Израел не са съвместни и не са в съответствие с правото на ООН", подчерта той. Албарес не спести и критики към Иран: "Наблюдаваме засилени незаконни атаки от страна на Иран срещу много страни в региона."

Израел обаче остро разкритикува Мадрид: "Испанското правителство застава на страната на всички тирани по света, както застана на страната на Венецуела. Сега е на страната на Иран", твърди израелският външен министър Гидеон Саар.

Педро Санчес и правителството му се превръщат в най-яростния противник на американската и израелска интервенция в Иран - позиция, която по време на нападението срещу Ирак през 2023 година зае френският президент Жак Ширак. Политолози и наблюдатели отбелязват, че за испанския премиер, който се бори с корупционни скандали в партията си, това е от голяма полза. Според скорошни проучвания три четвърти от испанците имат лошо отношение към Тръмп, а 8 от всеки 10 души в страната го смятат за заплаха за световния мир.

Ще успее ли донкихотовската инициатива на Санчес?

Испанското ляво правителство е защитник на либералните свободи и права в Европа, а наскоро реши да даде и възможността за легализиране на статута на стотици хиляди нелегални мигранти - политики, които са в пълен противовес с настоящата администрация в Белия дом. Мадрид отказва и да повиши разходите си за отбрана до 5% от БВП, както Тръмп настоява от всички членове на НАТО. Американският президент дори заплаши Испания, че ще я изхвърли от Алианса.

Санчес настоява, че поведението му към Тръмп е плод на принципна позиция. Той наскоро определи режимът в Техеран като режим на "омразата", но подчерта, че "трябва да се противопоставим на войната, която води без одобрението на Съвета за сигурност на ООН и Конгреса на САЩ". 

Тръмп заплаши Испания с прекъсване на търговията по време на срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц. Мерц не коментира темата тогава, но по-късно заяви пред германски медии, че е защитил партньора си в Европейския съюз и НАТО. "Казах му много ясно: не можеш да сключиш изолиран договор с Германия или договор с цяла Европа, но не и с Испания", каза Мерц. 

Походът на Санчес срещу законността на войната на Тръмп може да му помогне да възстанови част от политическия си капитал преди националните избори, които трябва да се проведат до юли следващата година, коментира пред "Политико" испанският политолог Пабло Симон. "Санчес залага на тази донкихотска инициатива, която включва борба с вятърни мелници и позициониране като символ на мултилатерализма и европеизма в момент, когато популярността му е ниска", допълва той. "Остава да се види дали избирателите ще му повярват."

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Педро Санчес Иранска криза Доналд Тръмп Търговски санкции Международно право Военни бази Испания-САЩ Политическа стратегия НАТО Европеизъм
