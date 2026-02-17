Свят

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

66% от турците се противопоставят на промяна в конституцията с цел трети мандат.

17 февруари 2026, 19:15
Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция
Източник: EPA/БГНЕС

З аместник-председателят на турския парламент Бекир Боздаг заяви, че законодателният орган ще предприеме необходимите стъпки, преди да изтече настоящият мандат на президента Реджеп Тайип Ердоган, за да му бъде дадена възможност да се кандидатира отново за поста.

Боздаг е високопоставен представител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Той направи изявлението по време на партийна среща в централната провинция Йозгат. Думите му отразяват дебата в управляващите среди за това как 71-годишният държавен глава може да остане на власт и след 2028 г., когато изтича мандатът му, тъй като конституцията му го забранява.

Турският парламент стори път на Ердоган към депутатско място

„Ако парламентът реши да поднови парламентарните и президентските избори преди изтичането на втория мандат, това е конституционно право на нашия президент да се кандидатира отново и да бъде избран. Това правомощие принадлежи на парламента. Когато той реши да го упражни, никой не може да каже, че това е противоконституционно“, заяви Боздаг и добави, че вярва, че парламентът ще отвори вратата за нова кандидатура на Ердоган.

Турската конституция ограничава президентите до два петгодишни мандата. Сегашната система беше въведена след референдума през 2017 г., с който страната премина от парламентарен към президентски модел на управление. Ердоган в момента е във втория и последен мандат, който може да изкара изцяло, а следващите избори трябва да се проведат най-късно през май 2028 г.

Член 116 от конституцията обаче предвижда изключение - ако парламентът гласува предсрочни избори по време на втория мандат на президента, той може да се кандидатира отново, тъй като се открива нов изборен цикъл. За подобно решение са нужни 360 гласа от общо 600 депутати - мнозинство от три пети. ПСР и основният ѝ съюзник, Партията на националистическото действие (ПНД), разполагат с около 321 места, което не достига изисквания праг.

Паралелен вариант е промяна на конституцията, която да премахне или измени ограничението за два мандата. За изпращане на подобна поправка на референдум са необходими 360 гласа, а за директно приемане - 400. Към момента управляващите не разполагат с подобна подкрепа. Лидерът на ПНД Девлет Бахчели още в края на 2023 г. призова за конституционна промяна, а говорител на ПСР заяви през януари 2025 г., че въпросът е „в дневния ред“. Самият Ердоган нееднократно е казвал, че възнамерява да се оттегли през 2028 г., макар да правеше подобни изявления и преди изборите през 2018 и 2023 г., на които отново се кандидатира.

Ердоган се кандидатира за президент на Турция

Проучване на агенция „Метропол“ от ноември показва, че 66% от анкетираните се противопоставят на промяна в конституцията с цел трети мандат.

Ердоган управлява Турция от 2003 г. - първо като министър-председател, а след това като президент, което го прави рекордьор в историята на Турската република.

Източник: БГНЕС    
Реджеп Тайип Ердоган Турция Президентски мандат
Последвайте ни
Нови разкрития за случая в хижа

Нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

В Женева започнаха преговорите за мир в Украйна

В Женева започнаха преговорите за мир в Украйна

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

Баневи осъдиха за близо 24 млн. лева бившата Агенция за приватизация и НС

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

400 лева разлика в осигурителния доход на нови и стари пенсионери

pariteni.bg
Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

Тръгва ли САЩ по пътя, който Китай извървя през последните 30-ина години

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 1 ден
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 1 ден
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 1 ден
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

Освободиха директор и учител след самоубийство на ученик

България Преди 37 минути

Проверка на МОН установи системен тормоз, налаган върху младежа

Георги Велинов

Легендарният Георги Велинов е в тежко състояние

България Преди 1 час

Той е обявен за футболист номер 1 на България за 1981 г.

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Взрив във военен обект в Русия, убити и ранени

Свят Преди 2 часа

Губернаторът на областта Александър Дрозденко съобщи, че сграда на военната полиция се е срутила

Удължават давността за престъпления срещу деца

Удължават давността за престъпления срещу деца

България Преди 2 часа

Въвежда се и квалифициран състав за престъпления със сексуален характер

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Страсбург осъди България за закон за внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

България Преди 3 часа

Според съда в Страсбург, законът позволява на ДАНС да внедрява агенти без съгласието на собствениците и без ограничение във времето, създавайки риск от „произвол и злоупотреби“

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Възходът и трагедията на Лиса „Left Eye“ Лопес: Необичайните обстоятелства около смъртта на звездата от TLC

Свят Преди 3 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за Лиса „Left Eye“ Лопес и необичайните обстоятелства около нейния край

,

„Застраховка“ за живот след смъртта: Украински войници масово замразяват генетичен материал

Свят Преди 3 часа

В условията на опустошителна война Украйна е изправена пред невидима заплаха – демографски срив

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България изпрати 2025 г. с 61,4 милиарда лева държавен дълг: Къде отидоха парите?

България Преди 3 часа

В края на 2025 г. държавният дълг на България достигна 61,4 милиарда лева, което представлява 27,1% от икономиката на страната. Въпреки че дефицитът е удържан в рамките на критичните за Еврозоната 3%, данните на Министерството на финансите разкриват сериозен натиск върху хазната – разходите за заплати и социални плащания са скочили с милиарди, докато държавата е ускорила харченето и по проектите от Плана за възстановяване

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Справедливост след 40 години: Обвиниха мъж за убийството на приятелката му в Германия през 1984 г.

Свят Преди 4 часа

Една стара ДНК проба върху шал и признание, закъсняло с 40 години, сложиха край на едно от най-загадъчните „студени досиета“ в Бавария. Повече от четири десетилетия след убийството на 19-годишната Мария Кьолер през 1984 г., нейният бивш приятел е изправен пред съда, след като години наред се е крил в Турция и дори е живял под фалшива самоличност в същия германски град

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

България Преди 4 часа

Температурите в столицата падат рязко, а Столична община обяви пълна мобилизация на техниката. Създадена е организация 151 снегопочистващи машини да започнат обработка на основните булеварди и трасетата на градския транспорт веднага щом дъждът премине в сняг след 18:00 ч.

Обвиняемият по делото за Сияна остава в ареста

Обвиняемият по делото за Сияна остава в ареста

България Преди 4 часа

Становището на прокуратурата беше подкрепено и от частното обвинение

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

България Преди 4 часа

Служителите на НСО ще извършват проверки, промени в транспорта

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Любопитно Преди 4 часа

Повече от половината от телевизионните зрители (18-59 г.) снощи избраха любимото развлекателно предаване

Разследване за обрязване в Белгия пали скандал със САЩ

Разследване за обрязване в Белгия пали скандал със САЩ

Свят Преди 4 часа

Ванденбрук: Европейският съюз е щит срещу сплашване

,

Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Боксьор, медицинска сестра и културист са сред новите претенденти в пъстрите отбори на шеф Виктор Ангелов

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Съратник на Путин иска Русия да отвърне на удара, ако конфискациите на руски кораби продължат

Свят Преди 5 часа

Патрушев: Да не забравяме, че много кораби плават под европейски флагове

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Всеки ден на 2025 г. е бил с 1 градус по-топъл от обичайното

sinoptik.bg

„Като две капки вода“ счупи три рекорда

Edna.bg

„Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 година

Edna.bg

Скаути на Левски наблюдават Етър - Фратрия (видео)

Gong.bg

Бранител на Левски избрал да играе за Камерун?

Gong.bg

Оцелели ръкописи от хижата в Петрохан - част от доказателствата по делото

Nova.bg

Оранжев и жълт код за виелици и силен снеговалеж на 18 февруари

Nova.bg