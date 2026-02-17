Готвят нов президентски мандат на Ердоган в Турция

З аместник-председателят на турския парламент Бекир Боздаг заяви, че законодателният орган ще предприеме необходимите стъпки, преди да изтече настоящият мандат на президента Реджеп Тайип Ердоган, за да му бъде дадена възможност да се кандидатира отново за поста.

Боздаг е високопоставен представител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Той направи изявлението по време на партийна среща в централната провинция Йозгат. Думите му отразяват дебата в управляващите среди за това как 71-годишният държавен глава може да остане на власт и след 2028 г., когато изтича мандатът му, тъй като конституцията му го забранява.

„Ако парламентът реши да поднови парламентарните и президентските избори преди изтичането на втория мандат, това е конституционно право на нашия президент да се кандидатира отново и да бъде избран. Това правомощие принадлежи на парламента. Когато той реши да го упражни, никой не може да каже, че това е противоконституционно“, заяви Боздаг и добави, че вярва, че парламентът ще отвори вратата за нова кандидатура на Ердоган.

Турската конституция ограничава президентите до два петгодишни мандата. Сегашната система беше въведена след референдума през 2017 г., с който страната премина от парламентарен към президентски модел на управление. Ердоган в момента е във втория и последен мандат, който може да изкара изцяло, а следващите избори трябва да се проведат най-късно през май 2028 г.

Член 116 от конституцията обаче предвижда изключение - ако парламентът гласува предсрочни избори по време на втория мандат на президента, той може да се кандидатира отново, тъй като се открива нов изборен цикъл. За подобно решение са нужни 360 гласа от общо 600 депутати - мнозинство от три пети. ПСР и основният ѝ съюзник, Партията на националистическото действие (ПНД), разполагат с около 321 места, което не достига изисквания праг.

Паралелен вариант е промяна на конституцията, която да премахне или измени ограничението за два мандата. За изпращане на подобна поправка на референдум са необходими 360 гласа, а за директно приемане - 400. Към момента управляващите не разполагат с подобна подкрепа. Лидерът на ПНД Девлет Бахчели още в края на 2023 г. призова за конституционна промяна, а говорител на ПСР заяви през януари 2025 г., че въпросът е „в дневния ред“. Самият Ердоган нееднократно е казвал, че възнамерява да се оттегли през 2028 г., макар да правеше подобни изявления и преди изборите през 2018 и 2023 г., на които отново се кандидатира.

Проучване на агенция „Метропол“ от ноември показва, че 66% от анкетираните се противопоставят на промяна в конституцията с цел трети мандат.

Ердоган управлява Турция от 2003 г. - първо като министър-председател, а след това като президент, което го прави рекордьор в историята на Турската република.