С ъветът за сигурност на ООН проведе заседание при закрити врати, посветено на вчерашното нападение над танкерите в Оманския залив.

Постоянният представител на САЩ Джонатан Коен е заявил, че всички улики сочат към Иран и е предупредил, че ако Съветът за сигурност не реагира, са възможни и други нападения.

Няколко страни членки на Съвета за сигурност са подкрепили разследването на нападението срещу танкерите, но засега не са постигнати конкретни споразумения, заяви представителят на Кувейт в ООН Мансур ал Отайби.

Преди това държавният секретар на САЩ Марк Помпео обяви, че Иран стои зад нападенията. Вашингтон основава преценката си на използваните оръжия, експертните умения, необходими за изпълнение на операцията и други фактори.

Пентагонът съобщи, че разполага със запис как ирански военни свалят неексплодирала мина от борда на нападнатия японски танкер в Оманския залив. Кораб на Иран се е приближил до танкера, въпреки че в района от четири часа се намирал американския миноносец „Бейнбридж”.

U.S. officials @CENTCOM have released video they say show that Iran was involved in an attack on an oil tanker near the entrance of the Persian Gulf.



