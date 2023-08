Индийската космическа агенция показва кадри от Луната, заснети от "Чандраян-3"

Индийската организация за космически изследвания (ISRO) публикува първите кадри на Луната, заснети от борда на автоматичната лунна станция "Чандраян-3", в социалната мрежа X (известна преди като Туитър), съобщи ТАСС.

Видеозапис с продължителност 45 секунди показва част от индийския космически апарат и покритата с кратери повърхност на Луната. Той е заснет на 5 август, когато "Чандраян-3" влезе в лунна орбита, уточняват от ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

“MOX, ISTRAC, this is Chandrayaan-3. I am feeling lunar gravity 🌖”

Chandrayaan-3 has been successfully inserted into the lunar orbit.



A retro-burning at the Perilune was commanded from the Mission Operations Complex (MOX), ISTRAC, Bengaluru.



