Космическо пране: Как астронавтите ще поддържат бельото си чисто на Луната?

П рането на дрехи е досадно задължение и лесно е много лесно да се осъществи на Земята с помощта на перилен препарат и пералня. Поддържането на космически костюм чист на 384 400 километра от най-близката пералня - или дори вода - е съвсем друга история.

Тъй като вече тече подготовката за мисията до Луната през 2025 г., учените търсят най-добрите тъкани, които да помогнат на астронавтите не само да оцелеят в суровите условия на повърхността на спътника ни, но и да поддържат новите си скафандри чисти от вътрешната страна.

Тези условия включват излагане на екстремни температури, космическа радиация и силно абразивен прах. Този прах е голям проблем, тъй като увредил уплътненията на скафандрите на астронавтите от Аполо.

Очакванията са екипът на Артемида да прекара около 2500 часа на повърхността на Луната в бъдеще. Всеки, който е имал пясък в банския си костюм на плажа, може да опита да си представи колко абразивен би бил пълен с прах скафандър.

Друг проблем е как да се предотврати развитието на микроби в самия скафандър, особено след като скафандрите могат да се споделят между членове на екипажа.

„Помислете си как поддържате бельото си чисто. Това е изключително лесна, ежедневна работа, благодарение на перилните препарати, пералните машини и сушилните. Но в местообитанията на Луната или извън нея редовното пране може да не е най-практичното нещо“, обясни инженерът по материали и процеси на Европейската космическа агенция (ESA) Малгожата Холинска.

„Космическите костюми най-вероятно ще се споделят между астронавтите и ще се съхраняват за дълги периоди между употребата, като потенциално това може да се окаже благоприятно за развитието на микроорганизми. Трябва да намерим алтернативни решения, за да избегнем растежа на микробите.“

ESA работи върху подходящ за целите на мисията нов текстил за скафандрите. Един от проектите за биоцидна усъвършенствана технология за покритие и намаляване на микробната активност, търси начини да помогне за предотвратяване на това микробите да растат във вътрешната облицовка на костюмите или иначе казано по „бельото“ на астронавтите.

За да направят това, те възприели подхода „да надвием с огъня с огън“. За целта разглеждат така наречените „вторични метаболити“. Това са съединения, произведени от микроби, които притежават антибиотични свойства и помагат за защитата на микробите от различни условия на околната среда. Добре познати антимикробни материали като сребро и мед вероятно биха потъмнели с времето и може да не са приятни при допир с кожата на астронавтите.

Екипът създал материали с различни свойства от тези на вторичните метаболити, експериментирайки с техники за обработка, като например боядисване на тъкани с тези бактериални метаболити. Успехът на антимикробните текстилни изделия, макар и жизненоважни за космическите костюми, може да имат по-широко приложение в бъдеще.

„Констатациите на PExTex и BACTeRMA полагат основата на бъдещи разработки в областта на антимикробните лечения и интегрирането на интелигентни текстилни технологии“, каза Гернот Грьомер, директор на Австрийския космически форум.

„Освен това, тези проекти биха могли да са от голямо значение за текстилната индустрия, като демонстрират осъществимостта и значението на разработването на иновативни текстилни изделия със специализирани свойства.“

Може да се каже, една малка стъпка, каквато е тази към космическото бельо, да се окаже огромен скок за интелигентните текстилни технологии.