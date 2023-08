Русия евакуира село, за да изстреля първата си лунна мисия от половин век

Р усия ще евакуира село в Далечния изток на страната на 11 август. Това е част от подготовката за изстрелването на първата руска лунна мисия от почти половин век, предаде Ройтерс, като се позова на местен официален представител.

Спускаемият апарат Луна-25 ще бъде изстрелян от космодрума "Восточний" на около 5 550 километра източно от Москва, съобщава руската космическа агенция "Роскосмос".

Жителите на селището Шахтински в руския Хабаровски край, което се намира югоизточно от космодрума, ще бъдат евакуирани рано сутринта на 11 август, тъй като селото е в района, в който се очаква да паднат ракетните ускорители.

Луна-25 ще бъде изстрелян от ракета Союз-2 с ускорителен блок "Фрегат" и ще бъде първият спускаем апарат, отправен към Южния полюс на Луната, каза "Роскосмос". Основните цели на мисията ще бъдат разработването на технологии за меко кацане, изследвания на вътрешната структура на Луната и откриване на ресурси, включително вода. Очаква се спускаемият апарат да работи на лунната повърхност в продължение на една година.

