Индия заплашва Пакистан: Следващият удар ще е с огневата мощ

И ндия ще използва огневата мощ на военноморските си сили в отговор на всяка бъдеща агресия от страна на Пакистан, заяви днес индийският министър на отбраната Раджнат Сингх, цитиран от Ройтерс.

Отношенията межу Исламабад и Делхи остават изострени след продължилия четири дни военен сблъсък, който избухна по-рано този месец заради нападението от 22 април в индийската част на Кашмир, при което бяха убити 26 души, предимно туристи. Делхи заяви, че атаката е извършена от терористи, подкрепяни от Пакистан. Исламабад отхвърли това обвинение.

